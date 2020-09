"La fermeture des bars à 22h s'appliquera à toute la Gironde" selon le patron de la CCI

Le périmètre d'application des nouvelles mesures sanitaires en Gironde doit être précisé par la préfète vendredi 25 septembre, mais le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux annonce que tous les bars du département seront concernés par l'obligation de baisser le rideau à 22h.

La préfète de la Gironde doit s'exprimer vendredi 25 septembre à 14h sur les mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Fabienne Buccio doit notamment définir le périmètre d'application, mais le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux annonce ce vendredi matin sur France Bleu Gironde que la mesure concernant les bars s'appliquera à tout le département.

"C'est une fermeture obligatoire à 22h des bars uniquement, les restaurants ne sont pas concernés, fermeture à 22h sur l'ensemble de la Gironde pour 15 jours" précise Patrick Seguin avant d'ajouter : "Je crois qu'on verra demain si c'est une bonne idée ou pas. On ne connaît pas les solutions miracle car on ne connaît pas l'évolution du virus." 600 bars sont concernés en Gironde selon Laurent Tournier, le président de l'UMIH 33 (l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), puisque les bars saisonniers sur la côte atlantique ont fermé.

La Gironde placée en zone d'alerte renforcée

Fabienne Buccio doit également préciser le périmètre d'application pour les autres restrictions annoncées par Olivier Véran, le ministre de la Santé : la fermeture totale des gymnases et salles de sport. Mesure qui ne devrait pas concerner les gymnases à l'intérieur des établissements scolaires. En revanche, le Premier ministre indique que les piscines couvertes devront fermer.