La fermeture des centres commerciaux fait ressortir les inégalités selon la présidente du Medef en Sarthe

Il n'y a pas de reconfinement en France, mais près de 500 gros centres commerciaux restent fermés. En, Sarthe, il y en a quatre : les deux Leclerc de l'agglomération du Mans, Carrefour centre sud et Auchan nord. En revanche, le centre des jacobins au Mans peut rester ouvert.

Une décision que regrette Karel Henry, la présidente du Medef en Sarthe. Selon elle, cette décision va accentuer les inégalités. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises ont bien du mal à se projeter dans les semaines, voire les mois à venir. Une journée, on ouvre, une semaine on ferme. Les entreprises ont bien du mal avec "le stop and go" selon Karel Henry, la présidente du Medef en Sarthe.

La galerie marchande du Carrefour Centre Sud du Mans reste fermée © Radio France - Clémentine Sabrié

Les entrepreneurs sarthois ont parfois du mal à comprendre que leur commerce soit fermé et qu'un grand hall de gare soit accessible. Ces fermetures vont également entraîner des conséquences en cascade avec tous les fournisseurs et les fabricants qui vont voir leurs prises de commandes baisser voire s'annuler.

Les patrons en ont marre des aides, ils veulent de nouveau travailler.

"Aujourd'hui, il y a des aides pour beaucoup d'entreprises ce qui permet de sa maintenir, mais ces dispositifs n'ont pas vocation à perdurer" souligne Karel Henry, la présidente du Medef en Sarthe. "Quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément envie de vivre au crochet de l'Etat. chaque mois qui passe, fait que les entreprises auront bien du mal à se redresser car toutes ses aides, il faudra bien un jour les rembourser."

À réécouter : l'interview de Karel Henry, la présidente du Medef en Sarthe