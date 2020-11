La fermeture des rayons non essentiels s'organisent dans les supermarchés du Limousin

Dans cette grande surface de Tulle le rayon des livres est bardé de film plastique depuis samedi. Les clients qui désormais feront leurs emplettes trouveront d'autres rayons fermés. Suite à la fronde des petits commerçants, soutenus par certains maires, notamment à Brive et à Malemort en Corrèze, le gouvernement a décidé que tout le monde devait être logé à la même enseigne. Les grandes surfaces n'ont donc plus le droit de vendre tous les produits qui sont normalement vendus aussi par les commerces de centre-ville, fermés totalement eux. Cela concerne notamment le textile, les produits de beauté, les fleurs, la décoration ou encore les jouets.

Des clients prévoyants

C'est quasi le tiers de la grande surface tulliste qui doit ainsi être barricadé. Pas si simple toutefois explique Sabine, la responsable des rayons bazar et textile. Car dans certains rayons il peut y avoir, mêlés, des produits essentiels et non essentiels. "Il va falloir jongler un peu" souligne-t-elle. Pour les clients il va surtout falloir s'y retrouver. Ce lundi certains sont venus en prévision, ne sachant pas quels produits seraient encore en vente les jours suivants. C'est le cas de Josette venue exprès acheter la couleur pour ses cheveux. "Les salons de coiffure étant fermés, on ne peut trouver nulle part de couleurs. Alors il faut qu'on prévoie".

Le commerce en ligne grand gagnant

Pour autant Josette et la grande majorité des clients comprennent et approuvent la décision de fermeture de ces rayons non alimentaires dans les grandes surfaces. "Ça m'avait choqué un peu qu'ils restent ouverts" dit par exemple Jean-Pierre. "Il y a plus grave que ça dans la vie que d'acheter une gamelle, dit en riant Dominique. On peut attendre un mois !". Mais pour beaucoup cette fermeture dans les grandes surfaces n'est pas une victoire pour les petits commerçants. Mais pour les géants du commerce en ligne. Anne l'avoue sans ambages. "Moi qui aime bien bouquiner ! Donc : Internet !". La mise en œuvre de ces fermetures est effective à partir de ce mardi matin. Le décret stipulant la liste des produits ne pouvant plus être vendus ne devant être publié que ce mardi matin, le gouvernement a accordé toutefois une tolérance jusqu'à mercredi.