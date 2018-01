L'annonce de la fermeture du Buffet de la Gare de Limoges, mardi 2 janvier, a suscité un grand émoi qui prend de l'ampleur depuis quelques jours. Les 27 salariés, qui risquent de se retrouver au chômage, ont lancé une pétition d'ores et déjà signée par plus de 4000 personnes.

La fermeture prochaine du Buffet de la Gare de Limoges, annoncée début janvier, suscite un grand émoi dans l'établissement mais également dans toute la ville. Preuve en est, la pétition lancée il y a quelques jours par le personnel a déjà recueilli plus de 4000 signatures. Le gérant actuel l'avait annoncé le 2 janvier dernier : l'établissement va fermer le 31 mars prochain, jour de la fin de la concession par la société Retail et Connexions (filiale de la SNCF chargée de la commercialisation des espaces) à l'exploitant actuel faute d'avoir pu trouver un accord financier et commercial pour renouveler l'exploitation.

Un drame humain et patrimonial

Cette fermeture n'est pas sans conséquences : 27 licenciements et la disparition d'une institution de Limoges. Ce qui fait dire à Alain Guillout, le gérant, que cette fermeture est un véritable "drame sur le plan social car 27 emplois vont être supprimés dans quelques mois, et c'est un drame aussi pour la vie de la gare." L'un de ses employé, Mathis, abonde : "quand on parle de Limoges on pense à sa gare des Bénédictins, à son campanile et, en-dessous, le buffet". L'établissement est, en effet, situé juste en dessous de l'emblème de la gare, l'une des plus belles d'Europe.

C'est plus de la moitié d'une carrière professionnelle" - Frédéric, l'un des serveurs du Buffet de la Gare

Pour ces raisons là et pour leurs emplois, les salariés sont évidemment très touchés. "On a beaucoup de mal à encaisser" se désole Frédéric, 25 ans de service au Buffet de la Gare. "Pour beaucoup d'entre nous, c'est la moitié ou plus d'une carrière professionnelle" ajoute-t-il en regrettant également un service en gare qui va s'arrêter pour de nombreux clients, fidèles ou de passage.

Le personnel a également écrit à la société Retail et Connexions, filiale de la SNCF chargée de la commercialisation des espaces. Ils demandent au directeur de venir à Limoges pour négocier avec le gérant actuel ou un autre afin de trouver une solution à la poursuite de l'activité. Une lettre mais surtout signal d'alarme pour le Buffet de la Gare.