La fermeture programmée de Benteler Automotive à Migennes encore plus dure pour les couples salariés

Les salariés de Benteler sont prêts à tout pour tenter de préserver leurs emplois. Ils ont donné rendez-vous ce mardi 23 novembre à 13h30 aux commerçants, à la population et aux élus pour une marche de soutien au départ de l'usine. Jeudi dernier, la direction a annoncé aux salariés la fermeture du site, en l'absence d'offre de reprise jugée satisfaisante. La perspective de licenciements massifs inquiète tout le Migennois et certains salariés plus particulièrement. Plus d'un tiers des 311 salariés en contrat en durée indéterminé ont leur conjoint dans l'entreprise. C'est le cas de Pascale et Sébastien. Ils ont 50 et 55 ans et trente ans de boite tous les deux. "_Quand on a appris la nouvelle jeudi 18 novembre, l_e monde s'est écroulé confie Sébastien. Je pensais faire ma carrière dans l'entreprise. On était bien. Nous avions qu'une voiture, on travaillait ensemble, c'était parfait pour nous poursuit Sébastien. Nous avions une vie normale pas comme les intérimaires que l'on envoie à droite ou à gauche".

Demain avec deux salaires en moins, on fait comment ? - Pascale salariée comme son mari chez Benteler

Sébastien mesure aujourd'hui la chance d'avoir pu travailler dans la même société pendant plusieurs décennies. Finir sa carrière comme intérimaire à 55 ans, Pascale son épouse ne l'envisageait pas du tout. "Benteler m'a fait vivre toute ma vie, mon travail m'a permis d'élever correctement mes enfants, d'acheter ma maison. Demain avec deux salaires en moins, on fait comment? s'inquiète la mère de famille. Je n'ai aucune envie de recommencer, à chaque fois comme une petite nouvelle, en faisant de l'intérim. En plus comme nous n'auront pas forcément de contrat au même endroit , il va nous falloir une deuxième voiture. Ca risque d'être très compliqué. Seul rayon de soleil dans la grisaille de leur avenir professionnel, ils sont devenus grands-parents deux jours avant l'annonce du projet de fermeture de Benteler à Migennes. Leurs enfants leur ont fait la surprise ce weekend de venir avec le bébé. De quoi leur redonner des forces : On va se battre jusqu'au bout, c'est trente ans de notre vie qui s'en vont conclu Sébastien.

Alexandre et Morgane se sont rencontrés au travail, à l'usine Benteler de Migennes dans l'Yonne. Et sont en grève depuis l'annonce de la fermeture du site © Radio France - Renaud Candelier

Morgane et Alexandre se sont aussi rencontrés, il y a trois ans, au travail. _"Madame était sur une machine et moi j'étais cariste r_aconte Alexandre. cela a été direct un coup de cœur poursuit Morgane et depuis on ne se quitte plus. Nous sommes tous les deux en CDI et si demain on se retrouve au chômage les difficultés financière vont commencer, il va falloir racheter une voiture" constate Alexandre. Mais le couple est jeune et pense pouvoir retrouver du travail assez vite. "_Tous les jours, mon compagnon a des demandes d'embauches donc je ne suis pas trop inquiète r_aconte Morgane mais nous avions nos petites habitudes, nous avions les mêmes horaires. Tout cela c'est fini."

Les salariés de Benteler organisent ce mardi 23 novembre une journée "ville morte". La marche partira à 13h30 de l'usine, pour un long parcours à travers Migennes. Une nouvelle réunion de sortie de crise doit avoir lieu ce soir avec la direction.