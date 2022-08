La Ferté Bernard expérimente un éclairage public plus raisonné

Depuis fin juillet, la Ferté-Bernard (Sarthe) fait des expérimentations sur son éclairage public : certaines rues ne sont plus éclairées la nuit. Une décision motivée par des causes environnementales et budgétaires.

La Ferté-Bernard (Sarthe) comptent 3.800 lampadaires. Mais cet été, depuis la fin de juillet, seule une partie d'entre eux est allumé la nuit, surtout sur les grands axes de la commune. Une expérimentation qui devrait permettre "une économie de 20.000 euros" selon le maire, Didier Reveau.

Economique et écologique

La décision a d'abord été prise, en premier lieu, sur des considérations économique : "la facture d'électricité a augmenté de 30% fin 2021", explique Didier Reveau. Cela représentait donc une hausse de 64.000 euros de budget. Sans compter la facture de gaz, qui elle, devrait aussi augmenter, toujours d'après le maire.

Mais Didier Reveau insiste : "On ne peut pas rester indifférent aux considérations de réchauffement climatique. Et c'est l'ensemble de ces considérations qui nous ont amenés a prendre cette décision." La décision en question : limiter l'éclairage public dans certaines parties de la ville, et ce, jusqu'au 1er septembre.

Une expérimentation encore tâtonnante

Débutée la dernière semaine de juillet, l'expérimentation devrait donc durer cinq semaines. Et elle a démarré sur les chapeaux de roue : "On a fait un ajustement, puisque dans un premier temps on avait fait un éclairage beaucoup plus limité que ce qu'il était aujourd'hui. Ca a duré trois jours, puisqu'on s'est aperçu que c'était de trop", raconte Didier Reveau.

Trois jours qui ont tout de même questionné les habitants, comme Céline, 26 ans : "La première fois, il y avait pas du tout de lumière dans la ville, j'étais avec des potes dehors, et c'est vrai que pour rentrer chez moi, même si j'habite pas loin... puis du coup on était même pas prévenu, on avait même pas de lampe torche, l'angoisse, quoi."

Car le noir fait ressortir les peurs. Marguerite n'est pas contre l'expérimentation, au contraire, mais elle veut se sentir autant en sécurité que lorsque les réverbères sont allumés : "Le fait qu'il n'y ait pas de lumière, on se sent un peu plus en insécurité, donc peut-être coupler cela avec plus de passages de police, qu'on se sente rassurés", suggère-t-elle.

La mairie réfléchit déjà à améliorer le système pour l'année prochaine. Jusqu'à présent, l'éclairage est commandé par 60 blocs électriques : Didier Reveau aimerait pouvoir assouplir le système électrique et pouvoir éclairer certaines zones indépendamment d'autres zones.