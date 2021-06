La Ferté Bernard : la start up Sealester imagine les emballages alimentaires de demain

Un an après son lancement, la start up Sealester, basée à La Ferté Bernard, commence à se faire une place sur le marché du packaging alimentaire. Grace à la technologie innovante de soudure qu'elle a mise au point, elle est capable de produire des emballages de toutes formes et durables.