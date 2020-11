La Ferté-Bernard lance un drive pour soutenir ses petits commerces fermés pendant le confinement

Une vingtaine de commerces de La Ferté-Bernard regroupée sous la bannière #jeconsommefertois. Un hashtag déjà lancé lors d'une campagne de communication autour du commerce de proximité fin juin 2020.

Pour le deuxième confinement, elle s'agrémente d'une page internet et d'un point de collecte des commandes passées dans les différents magasins fertois, depuis ce samedi 7 novembre. "En très peu de temps, on a pris un certain nombre de décisions pour renforcer notre soutien au tissus économique commercial et artisanal", explique le maire, Didier Reveau.

Sur la plateforme, une vingtaine d'enseignes est référencée sur les quelques 200 commerces et artisans que compte La Ferté-Bernard. Parmi elles, Jolie pagaille, la boutique déco et cadeaux de Francesca Védet. La gérante est aussi la co-présidente de l'association de commerçants du centre-ville Mon cœur fertois.

Un point de collecte géré par la mairie

Avec l'union des commerçants de La Ferté-Bernard et la mairie, elles se sont concertées pour trouver une solution au coup de frein brutal de l'économie locale. Le drive est basé à l'Office du tourisme. Il est géré par des agents municipaux.

Les clients commandent auprès des commerçants. Ces derniers déposent les paquets à l'Office du tourisme, où les acheteurs viennent les récupérer. "L'intérêt c'est de faciliter notre travail en amont, de regrouper les commandes, et de faciliter en aval pour le clients qui pourra collecter en un seul point de retrait", détaille Francesca Védet.

Francesca Védet ne peut plus ouvrir sa boutique aux clients. Elle passe par le Drive fertois pour leur livrer les commandes. © Radio France - Clémentine Sabrié

Les clients peuvent payer en ligne auprès des commerçants. Sinon, ils "devront s'acquitter du prix de leur commande par chèque ou par chèque cadeaux", précise Gérard Guesné, conseiller municipal délégué aux finances et à l'économie. Il ne pourront cependant pas régler en espèces. "On essaye de faire quelque chose de simple et, avec un petit peu de bonne volonté de tout le monde, cela devrait fonctionner", complète l'élu, également Président du Club des entreprises de l'Huisne sarthoise.

Plein de produits différents

Si Jolie Pagaille propose beaucoup d'objets de décoration ou d'idées de cadeaux, il n'y a pas que cela sur le Drive fertois. On y trouve aussi des boutiques de vêtements, une librairie et un magasin de musique, par exemple. "Je pense que je vais commander des livres", envisage Dominique, une retraitée fertoise. "On va essayer de les soutenir, mais ça va être difficile pour eux."

D'autant plus quand leur métier est basé sur la prestation de services, comme les coiffeurs. Karen Vadé a inscrit son salon De mèche avec vous sur le Drive fertois. Elle ne pourra bien-sûr pas coiffer ses clients habituels, mais elle va leur proposer un "suivi beauté" avec des produits qu'elle vend dans son salon de coiffure. "Tout produit qui sera conseillé sera forcément adapté et le client, derrière, sera content", sourit Karen Vadé. Pour la coiffeuse, c'est une façon de garder le contact avec sa clientèle.