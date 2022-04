La fête de la fraise de Carpentras, prévue ce samedi, reportée à cause de la météo

La fête de la fraise n'aura pas lieu à Carpentras (Vaucluse) ce samedi 23 avril. L'événement est annulé à cause des conditions météo. Le chef du service événement de la ville de Carpentras, Marc Bégouaussel, annonce le report de la fête à cause des conditions météo. "Je suis navré de casser l'ambiance de tous nos amis qui mettent énormément d'énergie autour de la fraise de ce produit miraculeux, mais la Dame Nature nous fait des siennes et nous annonce une météo catastrophique pour demain", a-t-il annoncé sur France Bleu Vaucluse.

La fête sera "certainement" reportée au samedi suivant, le samedi 30 avril, selon Marc Bégouaussel. "On est en train de recontacter tous les producteurs et acteurs autour de cette fête de la fraise pour reporter. Pour l'instant, on va dire que 70 % d'entre eux seront présents samedi prochain. Il est important de prévenir les producteurs pour que la récolte ne se fasse pas et qu'il n'y ait pas de gaspillage de fraises qui ne pourront pas être vendues demain", insiste Marc Bégouaussel.

Une vingtaine d'exposants devaient participer à la fête. D'habitude, l'évènement permet d'écouler jusqu'à 6 tonnes de fraises. Mais selon Marc Bégouaussel, la perte devrait être limitée car les producteurs devaient cueillir les fruits ce vendredi après-midi.