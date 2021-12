La fête foraine du parc de Blossac, pour profiter malgré une situation sanitaire compliquée

Encore une semaine de vacances pour les enfants ! Si vous cherchez un moyen de les occuper, voici une idée : la fête foraine du parc de Blossac à Poitiers. Elle est ouverte tous les jours de 14 h à 20 h, jusqu'au 2 janvier prochain. Une quarantaine de stands attend les clients : manège, tir à la carabine, churros... L'occasion de s'aérer et de penser à autre chose alors que la France vient de passer la barre des 100 000 contaminations quotidienne et qu'une tribune de soignant demande le report de la rentrée.

Dans l'allée centrale du parc, Lucas et son amie se sont arrêtés devant un stand de peluche. Il n'y a qu'à tirer une ficelle pour gagner. "Une tomate et deux cacas", rigole Lucas, en énumérant leurs prises. "C'est vrai que ça fait sortir après Noël et puis, bon, on va dire que marcher ça fait un peu de digestion après les fêtes", sourit-il. Il poursuit : "avec les événements qu'on a actuellement, ça fait sortir aussi."

Marcher ça fait un peu de digestion après les fêtes." - Lucas, un promeneur.

Sakho a dû obliger ses amis à sortir. "Je l'ai obligé à venir, histoire de m'amuser, de prendre des photos, de se divertir, parce que ça faisait longtemps. Boulot, travail, école, ça faisait longtemps qu'on n'est pas sorti", explique-t-elle. Finalement, cet effort n'est absolument pas regretté par Merlin. "Ça nous aide parce qu'avec l'arrivé d'Omicron, beaucoup de personnes sont pleines de spéculation. Elles pensent qu'il y aura un reconfinement, il y aura ceci, il y aura cela... Alors que là avec cette fête foraine, franchement, merci ! Ça nous permet de sortir, de voir des gens, par exemple de manger des churros", s'enthousiasme le jeune homme. Pourtant, en voyant l'augmentation du nombre de cas, il se dit un peu inquiet et souhaite presque un nouveau confinement.

Des forains heureux

Du côté des forains, on est content de revoir les clients, après presque deux hivers sans fête foraine. "C'est bien pour tout le monde parce que ça met de la gaieté pour les gens avec toute cette période qu'il y a eue en ce moment", assure Kimberley qui tient un stand de barbe à papa. Les jours n'ont pas tous la même fréquentation, mais ce n'est pour elle pas à cause de la peur du virus, mais de la météo. La saison est donc plutôt bonne, "hormis le froid qu'il y a eu en début du mois", analyse la jeune femme.