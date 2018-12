La fibre continue son déploiement en Périgord

Boulazac, France

La fibre optique continue de tisser son réseau en Périgord. Ce mardi 18 décembre a été posé à Boulazac le deuxième noeud de raccordement optique du département après celui de Terrasson. L'équivalent d'un central téléphonique pour le futur réseau de fibre qui a démarré par la zone de Boulazac et qui s'étendra sur toute la Dordogne. Cette sorte de préfabriqué contient du matériel électronique et surtout optique puisque c'est de la lumière qui circule et qui transporte l'information.

"La fibre optique proprement dite arrivera depuis la Corrèze et reliera ce central optique de Boulazac au reste du monde" explique Gabrielle Marre, chef de projet au syndicat mixte Périgord numérique. Et de là sera déployé le réseau qui permettra d'atteindre 6000 bâtiments de Boulazac et ses alentours".

La fibre, le jour et la nuit

Cette arrivée de la fibre devrait changer la vie de nombreuses entreprises et améliorer le quotidien des particuliers grands utilisateurs d'internet. "La fibre possède deux gros avantages précise Gabrielle Marre. La lumière permet de parcourir des kilomètres et des kilomètres, avec l'avantage de ne pas changer du tout la qualité de l'information qui est transportée. Cela permet de transporter énormément d'information, avec des débits de 100 Mbit/s contre 10, voire 3 Mbit/s actuellement pour ceux qui sont le plus loin du central. La fibre permettra également d'avoir le même débit, que l'on télécharge un fichier ou qu'on l'envoie, alors qu'actuellement le téléchargement d'un fichier est plus lent". Quant au calendrier de déploiement, il se déroule en trois phases, La phase une -dont fait partie Boulazac- va durer jusqu'en 2021, la phase deux ira jusqu'en 2025, et en 2030, tout le département devrait être couvert. Sachant que si les deux dernière phases peuvent être menées ensemble, la couverture totale pourrait être réalité dès 2025.

Le calendrier respecté.

"On est dans les temps se félicite Germinal Peiro. Après avoir fait les travaux de montée en débit, c'est à dire d'avoir fibré tous les noeuds de raccordements au coeur des bourgs qui permettent une montée en débit pour un maximum d'habitants, on entame le chantier de la fibre chez l'habitant explique le président du Conseil départemental. Et cela part de ces énormes boîtiers. L'opérateur Orange est chargé d'amener la fibre chez l'habitant dans les villes de Périgueux et Bergerac, ainsi que dans une douzaine de communes situées autour de Périgueux. Et il faudra deux ou trois ans pour arriver à amener la fibre chez 60% des habitants de la Dordogne. Mais nous travaillons déjà sur la phase suivante qui nous permettrait de desservir 100% des Périgourdins d'ici 2024/2025. Il faut comparer cet équipement à l'électrification qui a été faite il y a plusieurs décennies ou à l'arrivée de l'eau potable ou du téléphone chez tous les habitants".

Le plus gros chantier de la mandature pour la Dordogne

Le très haut débit en Dordogne représente un budget de 165 millions d'euros. Avec l'aide de l'Etat, de la Région, du SDE et des communautés de communes. 56 millions ont été dévolus à la première phase, la montée en débit. Et le département vient de signer pour 103 millions d'euros de marchés , ce qui en fait le plus gros chantier de la Dordogne de cette mandature.