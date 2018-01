Nieul-sur-l'Autise, France

Après un an et demi d'études et de travaux, la fibre optique commence à être opérationnelle en Vendée. Une première zone d'activités est connectée depuis la fin de semaine dernière : la ZAC de la Chicane à Nieul-sur-l'Autise. L'inauguration officielle du réseau a lieu ce mercredi, en présence du directeur de l'Agence du Numérique, qui vient de Paris pour l'occasion. L'objectif de ce plan ambitieux est de conserver le modèle économique vendéen : celui des "entreprises à la campagne".

La fibre, ou la délocalisation

La ZAC de la Chicane regroupe une dizaine d'entreprises, entre Fontenay-le-Comte et Niort, dans un secteur rural. Jusque-là, l'état du réseau était un véritable handicap pour les sociétés, qui peinaient à communiquer avec le monde extérieur. Depuis une semaine, Atlantique Conception est la première entreprise raccordée à la fibre dans la zone de la Chicane. Et ça bouleverse le quotidien des salariés de cette chaudronnerie industrielle...

L'arrivée de la fibre chez Atlantique Conception Copier

Cédric Orseau, le gérant d'Atlantique Conception, n'envisage plus de déménager © Radio France - Emmanuel Sérazin

La mauvaise qualité du réseau de communication a failli provoquer le départ de la société voisine. L'entreprise Trouillet conçoit des carrosseries pour les remorques de camions. Dans la ZAC de la Chicane, elle possède un bureau d'études où travaille une vingtaine de salariés. Là-encore, l'activité a failli être délocalisée...

Adrien Tribot, responsable informatique chez Trouillet Copier

Pour conserver son modèle des "entreprises à la campagne", le Conseil Départemental s'est engagé à raccorder les 400 zones d'activités d'ici la fin 2019. En parallèle, un millier de sites dits prioritaires seront également connectés à la fibre : des écoles, des EHPAD, des mairies, des bibliothèques, etc.

Quant aux particuliers, ils peuvent déjà bénéficier de la fibre optique à la Roche-sur-Yon, aux Sables d'Olonne et à Challans. Le chantier de déploiement se poursuit, et d'ici l'été, la fibre sera disponible à Fontenay-le-Comte, Montaigu, les Herbiers et Mortagne-sur-Sèvre.