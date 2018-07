Haute-Garonne, France

Cela fait déjà deux ans que la Haute-Garonne permet à plusieurs territoires d’accéder à du plus haut débit. Mais cette fois, il s'agit du nec-plus-ultra : la fibre optique, ce que les professionnels appellent le FTTH (de l'anglais Fiber to the home), celle qui permet de télécharger une vidéo jusqu'à cent fois plus vite que sur le réseau cuivre, avec un débit stable qui ne saute jamais. C'est à terme ce qui remplacera le réseau cuivre du téléphone. Aujourd'hui 31% des ménages et locaux professionnels dans les territoires ruraux ont accès à l'Internet très haut débit contre 66% des urbains.

La #FIBREOPTIQUE sera déployée entre 2018 et 2022. Sans attendre @HGNUMERIQUE améliore l'accès au débit dans les zones à faible niveau de connexion par la montée en débit du réseau DSL @HauteGaronne@FranceTHD@Occitanie@PrefetOccitaniepic.twitter.com/Io6yNgVy5a — Haute-Garonne Numérique (@HGNUMERIQUE) June 20, 2018

Plus les zones sont en bleu foncé plus elles verront la fibre se déployer tôt. - Haute-Garonne Numérique

Le Plan France Très Haut Débit est en fait un plan national qui vise un déploiement du très haut débit à tous les Français d'ici 2022. Ce qu'on appelle "très haut débit" est un accès à Internet performant, qui permet d'envoyer et de recevoir un grand nombre de données (documents, photos, vidéos, etc.) dans un temps court. L’accès à Internet est considéré à « très haut débit » dès que le débit est supérieur à 30 Mégabits par seconde.

L'État accompagne le déploiement du Très haut débit en #Ariège et contribue au financement du projet @ariegeledpt. Objectif connecter 100% des foyers ariégeois à la fibre optique d'ici 2025. Plus d'infos sur https://t.co/4JKla3RpWtpic.twitter.com/eJe8RnAmra — Préfète de l'Ariège (@Prefet09) March 6, 2018

Les élus locaux en attendent beaucoup. D'abord pour rééquilibrer les territoires : "Dans notre intercommunalité, certains villages avaient encore des zones blanches, pendant que d'autres accédaient à du très haut débit", explique Jean Boissières, président des Hauts Tolosans, autour de Grenade.

L'immobilier, les loyers sont devenus chers à Toulouse. Mais les entreprises hésitaient à venir chez nous faute d'Internet à très haut débit. Maintenant, les astres sont alignés, d'autant que nous aurons l'autoroute Toulouse-Castres au même moment presque. — Jean-Clément Cassan, maire de Caraman

Et puis la fibre, c'est aussi l'assurance de pouvoir attirer les travailleurs plus encore que les entreprises et développer ces fameux "tiers-lieux", des aires de travail qui évitent de se retrouver dans les bouchons. À Léguevin, dans l'ouest toulousain, c'est vers cette tendance sociologique qu'on regarde. "_C'est une révolution, la fibre va profondément changer nos vies en zone péri-urbaine. C'est clairement une façon de solutionner les embouteillage_s", plaide Philippe Detre, adjoint au maire.

Le déploiement de cette lumière magique est attendue de pied ferme par les élus locaux, en particulier dans les zones rurales, Bénédicte Dupont (1'15'') Copier

Le Lot, l'Aveyron d'ici 2023, l'Ariège d'ici 2025

Si la mesure est présentée en grande pompe en Haute-Garonne, elle n'a strictement rien d'exceptionnelle. Il y a un mois, l'Agence du Numérique parrainait la même cérémonie en Gironde, où là aussi la FFHT arrivera à 100% en 2022.

À Vic-Fezensac, le 9ème chantier 100% fibre du @LeGers32 entame sa partie visible avec la pose des armoires de rue. 1ers abonnés fin octobre et la moitié de la commune sera éligible à la fibre d’ici la fin d’année. #FttHpic.twitter.com/mV10TQaZCO — Gers Numérique (@GersNumerique) July 6, 2018

Les autres territoires de l'ancienne Midi-Pyrénées sont aussi entrés dans la partie, détaille Antoine Darodes, le directeur de l'Agence du Numérique : "Le Lot et l'Aveyron on prévu le 100% FTTH d'ici 2023. Le Gers y est allé plus tôt mais plus progressivement, ils ont déployé 50% du dispositif, ils doivent réfléchir à comment terminer la procédure. Le Tarn-et-Garonne est dans une dynamique plus tardive, sans doute autour de 2023. Même _l'Ariège_, alors que c'est plus compliqué techniquement, s'est élancé dans l'aventure de la fibre et devrait déployer au moins 90% de fibre sur son territoire".

En Haute-Garonne, l'opération va consister à implanter 280.000 prises, et intervenir sur plus de 680 armoires de rue et une cinquantaine de répartiteurs.

