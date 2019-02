La filature Fonty de Rougnat lance son nouveau site internet

La filature Fonty de Rougnat (Creuse) fait le pari du numérique en lançant un nouveau site internet et un compte Instagram.

Le site permet de voir les collections de la filature et de passer commande.

Rougnat, France

"Ni chantilly, ni guimauve, mais une belle mèche onctueuse !" : telle est la légende un brin poétique d'une photo prise dans la filature creusoise Fonty et diffusée sur Instagram. L'exemple d'une stratégie de communication tournée vers le numérique et les réseaux sociaux, préparée depuis huis mois au sein de l'entreprise.

On a besoin de ça pour survivre. Benoît de Larouzière, directeur de Fonty.

Un nouveau site plus fonctionnel

L'entreprise a commencé par commander un nouveau site internet : fonty.fr, moins pour vendre directement au consommateur que pour se faire connaître. "Si les gens ne nous trouvent pas, ils ne nous cherchent pas. Et on voulait se rapprocher de nos clients, qui n'ont pas de boutique à côté de chez eux." Fonty s'est aussi doté pour la première fois d'un espace de commandes en ligne.

Les commentaires sont très enthousiastes, on a beaucoup de soupirs de soulagement de la part de nos clients. Benoît de Larouzière

C'est grâce à une enveloppe de 110 000 euros, alloués par l'Union Européenne et la Nouvelle-Aquitaine à Fonty en juillet 2018, que l'entreprise a franchi le pas. "Le programme financera les autres versions du site", explique Benoît de Larouzière. "Plus fondamentalement, _ça nous aidera aussi à numériser notre activité pour mieux suivre nos stocks, notre production et nos commandes_, sans changer ce que nous sommes."