La filière aéronautique en Drôme-Ardèche s'inquiète de la crise économique liée au coronavirus

Avec l'arrêt quasi-total du trafic aérien, les carnets de commande des sous-traitants de l'aéronautique dans la Drôme et en Ardèche se vident. "On s'attend à un trou d'air d'au moins deux ans", prévient le PDG de Crouzet Automatismes à Valence.

L'inquiétude grandit dans la filière aéronautique, très touchée par la crise économique liée au coronavirus. Alors que le trafic aérien est encore très fortement réduit, les acteurs du secteur estiment qu'il n'y aura pas de retour à la normale deux ans. "La crise sanitaire a engendré un effondrement des activités de tourisme et un arrêt des voyages d'affaires. La conséquence suivante a été la difficulté des compagnies aériennes, et tout de suite en cascade la difficulté des avionneurs, résume David Arragon, le PDG de Crouzet Automatismes, qui emploie 350 personnes à Valence (Drôme). Il est sûr que l'aéronautique est l'un des secteurs les plus durablement touchés par la crise sanitaire."

"On s'attend à un trou d'air au moins deux ans, poursuit-il. Parce qu'il n'y a pas besoin de nouveaux avions, parce qu'il n'y a pas de trafic. Donc ça bloque la construction de nouveaux appareils et les activités de maintenance." Crouzet, qui fabrique des composants d'avions notamment pour Airbus ou pour Boeing, a ainsi vu ses entrées de commande baisser de 60%. Pour le moment, l'entreprise bénéficie des mesures de chômage partiel, mais David Arragon veut que ces aides soient prolongées, surtout pour les sous-traitants "parce que les plus petits ont une capacité à absorber une tempête forcément plus modérée".

La crainte de plans sociaux

Le secrétaire général de la CFDT Métallurgie en Drôme-Ardèche, Marc Bénistand, demande de son côté au gouvernement de ne pas oublier les sous-traitants dans ses mesures d'aide au secteur de l'aéronautique, car il craint que cette crise ne mène à des plans sociaux. "S'il n'y a plus de trésorerie, on ne pourra plus payer et c'est inéluctable qu'il y risque d'y avoir des plans sociaux derrière. C'est pour ça qu'on interpelle dès maintenant, avant de voir arriver les ordres du jour avec des PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi, dedans", alerte Marc Bénistand. Le plan de soutien à l'aéronautique est en préparation, il doit être présenté cette semaine par Emmanuel Macron.