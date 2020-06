La filière aéronautique girondine frappée par la crise du transport aérien

La Gironde compte aujourd'hui 310 entreprises dans le secteur aéronautique et spatial qui emploient 20 000 personnes. Un secteur qui compte des géants comme Thalès, Dassault, ArianeGroup, Safran mais aussi une multitude d'entreprises sous-traitantes. Ce sont elles qui risquent de subir le plus durement les effets de la crise. Surtout si leur carnet de commandes dépend exclusivement ou majoritairement de l'aéronautique civile. Le transport aérien va en effet mettre plusieurs années à se remettre du tsunami provoqué par le Covid-19.

Alexandre Le Camus, secéraire général de l'UIMM Gironde-Landes (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) répond aux questions de France Bleu Gironde.

France Bleu Gironde: Vous craignez des dégâts majeurs dans le secteur aéronautique?

Alexandre Le Camus: Quelle entreprise peut résister à une chute de ses commandes de 50% ou plus pour une période dont on ne connaît pas l'échéance? Les prévisions sur le trafic aérien indiquent que l'on ne retrouvera pas le niveau de production qu'on a connu en 2019 avant, probablement, 2022 ou 2023. Evidemment, les entreprises sous-traitantes seront en difficulté; il y aura un impact important, y compris sur l'emploi. Il faut s'y préparer.

L'enjeu, à moyen terme, c'est de conserver les compétences de cette filière qui finira par repartir; c'est d'être capable de traverser cette période de crise très longue, avec sans doute deux à trois ans d'activité très basse, de l'ordre de moins 50% par rapport au plan de charge tel qu'il était prévu.

Le salut des PME passe par la diversification

Dans ce contexte plutôt sombre, certaines entreprises espèrent toutefois passer le cap de cette crise sans trop de dommages. C'est le cas de TDM à Mérignac, spécialisée dans le développement d'électronique embarquée. Son président-fondateur, Marc de Tapol, répond à France Bleu Gironde.

Marc de Tapol: On ne travaille pas que pour l'aéronautique civile mais aussi pour l'aéronautique de défense. On a gagné, juste avant la crise du Covid, des contrats importants pour la rénovation du Rafale, pour deux industriels dont Dassault bien sûr, qui nous ont amenés à peu près un an de chiffre d'affaires garanti en deux commandes, en plus de ce que l'on fait d'habitude. Pour nous, c'est une époque euphorique dans l'activité de ma PME.

France Bleu Gironde: C'est assez paradoxal dans le contexte actuel?

_Marc de Tapo_l: Mais cela s'explique. TDM est une PME d'une vingtaine d'ingénieurs en en France, on a du mal à passer pour des gens sérieux quand on est petit. Donc, on s'est spécialisé dans des niches technologiques pour compenser notre petite taille. Et c'est pour cela qu'on a gagné ces commandes. On est sorti du domaine de la sous-traitance pour devenir des équipementiers. Et on a eu la chance d'avoir été retenu sur le Rafale-Inde pour un enregistreur de vol et cela nous a mis le pied à l'étrier pour le développement d'équipements spécifiques pour les futures versions de l'avion de combat.