La filière aérospatiale a perdu 3.200 emplois en Haute-Garonne en 2020

Airbus et les grosses entreprises ont souffert, mais les PME encore plus.

L’emploi dans les entreprises aérospatiales d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine avait progressé nettement tout au long de l’année 2019. Il se stabilise au premier trimestre 2020, puis chute fortement à partir du deuxième trimestre. Cela représente entre janvier et septembre 2020 une perte de 5.800 salariés hors intérim, soit 3,6 % de leurs effectifs.

Le Lot a perdu un emploi aérospatial sur dix

L'Occitanie est plus marquée encore par cette crise avec 4.200 emplois perdus. Le Lot est en proportion le département le plus touché du Grand Sud-Ouest puisque près de 9% des emplois du secteur ont été supprimés. Sans surprise et du fait de son poids dans la filière, la Haute-Garonne est le département qui perd le plus grand nombre de salariés (3.200), soit plus des trois quarts des emplois sacrifiés en Occitanie.

La Haute-Garonne a perdu le plus d'emplois, mais en proportion c'est le Lot qui a le plus souffert. - Insee

A l'échelle des entreprises, l'Insee note que pour les donneurs d’ordres, les effectifs restent stables. C'est la chaîne d’approvisionnement, les sous-traitants qui paient le plus lourd tribut. Les PME ont réduit de 7% leurs effectifs. Enfin, la construction aéronautique et la maintenance ont mieux résisté que les activités tertiaires, et surtout la métallurgie.

L'INSEE ne dispose pas encore des chiffres ente septembre et décembre 2020.