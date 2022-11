Crise énergétique : dans la Loire, les scieries peuvent absorber les hausses de prix "à court terme"

Elodie Thévenet est la directrice de Fibois 42, l'interprofession de la filière bois dans la Loire. La filière représente 7.000 emplois dans le département et 1.800 entreprises.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Comment ces entreprises font elles face aujourd'hui à la hausse des prix de l'énergie ? Est-ce que ça touche tout le monde de la même manière ?

Elodie Thévenet : Alors évidemment, toutes les entreprises sont impactés à partir du bûcheron jusqu'à l'entreprise de transformation, parce que dès lors qu'on utilise soit du gasoil ou de l'électricité, on est impacté. Typiquement, les scieries font aujourd'hui face à des hausses très fortes de coûts de l'énergie, surtout si leurs contrats d'électricité arrivent à échéance et devaient être renégociés. On a dans certaines scieries des augmentations de l'ordre de 600%, c'est des multiplications par six.

Est-ce que ça contraint peut être à revoir la charge de travail, l'organisation de travail pour certains entrepreneurs dans la Loire ?

Dans tous les cas oui... pour le moment on va dire qu'ils arrivent à faire face malgré tout. Typiquement, on sait que les scieries font partie des entreprises qui ont plutôt bien travaillé les deux dernières années, donc sur du très court terme, il y en a qui arriveront à absorber ces hausses. Mais il ne faudra pas que ça dure très longtemps parce que certaines entreprises pourraient rencontrer des difficultés sur ce volet énergétique.

Quand on parle de cette crise énergétique et qu'on parle du bois, on pense aussi au bois en tant que matériau de chauffage. On sait que la demande pour les poêles à bois a explosé ces derniers mois. Le prix du bois de chauffage aussi. Comment cela se traduit ça pour les entreprises du secteur ? Est ce qu'il y a plus de pression ? Des pénuries ?

En fait, il y a eu une très forte demande au niveau du bois de l'énergie, donc les entreprises aujourd'hui ont des carnets de commandes qui sont pleins et le particulier, il valait mieux qu'il anticipe pour avoir du temps pour avoir du bois. En fait, ce n'est pas qu'il y a une pénurie en soit de bois bûche. Mais il faut l'anticiper, pour pouvoir le couper, pour pouvoir le sécher. Et vu que cette anticipation n'a pas été assez forte, c'est pour ça qu'on se retrouve sur cette situation un peu de pénurie parce qu'on a du bois mais il n'est pas sec.

Donc aujourd'hui, il n'y a pas une pénurie, mais il y a une longue attente ?

C'est ça, sur le volet bois bûche. Et sur la partie granulés, il y a, c'est pareil un peu, on va dire un peu d'attente. Là, on a des producteurs locaux ou presque locales. Et c'est plutôt que là, il y a eu l'effet de l'augmentation de la demande : plus de personnes ont investi dans des poêles à granulés, plus de personnes qui finalement l'utilisaient en chauffage d'appoint se sont dit on va peut être plutôt le prendre en chauffage principal donc on va consommer un peu plus, et toute l'option aussi stockage sur-stockage qui fait qu'on a rempli pour certains les garages pendant que d'autres vont attendre quelques mois.

Elodie Thévenet, il y a un an, votre fédération s'inquiétait, pour l'avenir de nos forêts, de l'exploitation des feuillus par rapport notamment au recul du marché de l'ameublement en France. Est ce que des solutions ont été trouvées ?

Au niveau du département de la Loire on est quand-même sur des massifs qui sont plutôt concernés par les résineux. Les feuillus ce n'est pas la majeure partie de notre massif... en tout cas de l'exploitation des bois. Néanmoins, il y a de vraies réflexions au niveau du département et au niveau régional sur comment mieux, à terme, arriver à valoriser le feuillu. Donc on n'a pas pour le moment de solution prête à sortir du panier. Mais il y a une vraie réflexion générale sur la thématique feuillue qui est en train d'émerger sur sur nos territoires.

Vous parlez de réflexion. Il y en a une aussi sur les essences qui sont plantées, replantées, avec le dérèglement climatique. Est-ce que ça, les entreprises qui travaillent le bois en tiennent déjà compte ?

Cette thématique est plutôt abordée très en amont de la filière. Déjà, il faut voir quelles essences seront adaptées sur nos massifs et seront en capacité de pouvoir résister aux évolutions climatiques. Donc aujourd'hui on teste de nouvelles essences, mais on aura le résultat d'ici 30 ou 50 ans.

Vous avez du temps pour vous adapter.

D'ici là les entreprises de transformation auront le temps de voir venir et d'anticiper sur les problématiques de transformation.

Merci Elodie Thévenet pour cet état des lieux de la filière bois.

Merci à vous.

