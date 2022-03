La filière bois en Normandie manque de charpentiers

Est-ce qu’on manque de bois en Normandie ? La filière a fait un point sur cette question ce jeudi 17 mars à Canteleu (Seine-Maritime). Les pénuries récentes ont entraîné des retards sur les chantiers de construction mais cela va mieux, même si le secteur reste sous tension

La directrice de Fibois Normandie Anne-Sarah Moalic dresse les grandes lignes : "Plutôt que pénurie, on peut parler de tensions car les prix ont augmenté pour des facteurs internationaux, et pour des questions de mobilisation de bois en forêt, qui est compliquée quand le temps ne s'y prête pas et que la main d'œuvre n'est pas suffisante pour sortir le bois de la forêt et ça a eu des répercussions sur les chantiers, parce que quand vous prévoyez des chantiers avec un prix, forcément quand la matière première qui arrive a un coût plus élevé, ça pose des questions et les gens ont moins acheté de bois pour leurs projets."

"Le charpentier est quelqu'un de respecté sur le chantier, qui peut bien gagner sa vie !"

Ces tensions concernent plusieurs types de bois, explique Anne-Sarah Moalic : "Il y a deux types de bois, les feuillus comme le chêne qui pousse en Normandie et les résineux que l'on importe majoritairement." Ces tensions s'expliquent "parce qu'on n'a pas assez d'employés pour répondre aux besoins des entreprises et aussi à cause de la pandémie, à cause des frontières ! Mais aujourd'hui, les carnets de commande sont pleins !"

La filière bois est un employeur important en Normandie, rappelle la directrice de Fibois Normandie : "La filière représente 3.000 entreprises en Normandie et 20.000 emplois, c'est autant que la filière automobile en Normandie sauf que ce sont beaucoup de petites entreprises et elles ont du mal à se faire connaître et à recruter."

C'est un secteur qui embauche, insiste Anne-Sarah Moalic : "On a besoin de charpentiers, ce n'est pas juste quelqu'un qui grimpe sur un toit ! C'est quelqu'un qui va maîtriser la géométrie dans l'espace, qui va faire des calculs et qui va aussi travailler de ses mains, qui est très respecté sur les chantiers et qui peut bien gagner sa vie, ce n'est pas l'image restrictive qu'on en a !"

La filière a aussi besoin de bucherons.