La filière bois profite d'une dynamique positive avec une augmentation de la demande en Gironde

La guerre en Ukraine et l'augmentation du coût de l'énergie ont des conséquences sur la filière bois en Gironde. Par exemple le prix d'une palette en bois a été multiplié par deux selon la coopérativeAlliance Forêts Bois depuis le début de la guerre, parce que l'Ukraine est un important fournisseur de sciage, utilisé pour leur fabrication. "On a une forte augmentation en France de la demande pour cette qualité de bois", explique le directeur général de la coopérative, Stéphane Viéban. La coopérative Alliance Forêts Bois est la plus importante de France. Elle compte 5330 adhérents en Gironde, qui possèdent ensemble plus de 25 000 hectares de forêt.

Avec cette hausse de la demande, il y a "une augmentation des prix" entre 10 et 20% "et puis une augmentation des volumes, donc pour notre coopérative qui produit du bois destiné aux scieries, qui vont elles-mêmes produire des palettes, on a une conséquence plutôt positive dans l'activité" continue Stéphane Viéban.

Une dynamique qui existait déjà en 2021

La dynamique positive de la filière bois ne date pas la guerre en Ukraine, mais a été accentuée par l'évènement insiste le DG d'Alliance Forêts Bois : " En janvier 2022, on avait imaginé notre budget à la hausse, avec cette augmentation générale de la consommation de bois. À la fois pour l'énergie, avec des bûches ou granulés. Mais aussi sur toute la partie construction. Aujourd'hui, le Girondin aime le bois pour son intérieur, les parquets, mais aussi pour les structures en bois".