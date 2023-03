"La filière de la pêche est en danger", alerte Olivier Le Nézet, le président du comité national des pêches

L'inquiétude monte chez les pêcheurs face aux restrictions qui s'accumulent en mer. Pour la première fois, le comité national des pêches appelle au blocage de la filière jeudi 30 et vendredi 31 mars, deux journées pour protester contre l'accumulation de mesures imposées par l'Europe et l'État. Un blocage démarré dès ce mardi à Erquy dans les Côtes-d'Armor, où la plupart des bateaux sont restés à quai. Depuis que la commission européenne a annoncé son plan d'action pour "verdir" la pêche, les pêcheurs craignent pour l'avenir de leur métier, comme l'explique Olivier Le Nézet, président du comité national des pêches. Il était l'invité de France Bleu Armorique, ce mercredi matin.

France Bleu Armorique : À quoi vont servir ces deux journées "filière mortes" ?

Olivier Le Nézet : C'est d'abord pour montrer au grand public ce que représente cette filière. Cette filière est avant tout là pour nourrir la population, française ou européenne. Et aujourd'hui, la viabilité de nos entreprises de production est mise en danger. Notre existence même est compromise par un harcèlement incessant. On a des soutiens au coup par coup, par l'État, par l'Europe, mais sans accompagnement vers une vision d'avenir.

Concrètement, qu'est-ce que vous dénoncez ?

Ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment des problématiques structurelles, depuis les 20 dernières années au niveau national et au niveau de l'État. Il y a les possibilités donc de les résoudre, mais pas ça. C'est pour ça que nous avons demandé, avec le bureau du Comité national des pêches, un rendez-vous avec le président de la République et le Premier ministre. On a demandé aussi à ce que derrière, il y ait des révisions du rôle actuel des administrations maritimes qui ne sont plus à la hauteur de ce qu'il devrait être pour une nation comme la France qui se revendique être la deuxième puissance maritime mondiale. Nous avons aussi demandé qu'il y ait un retrait total et définitif du plan d'action de la Commission européenne.

Dans le plan d'action de la Commission européenne, il y a notamment la fin de la pêche de fond dans les aires marines protégées d'ici à 2030, alors même que les associations de l'environnement alertent depuis des années sur le chalutage de fond et ses conséquences sur la vie sous-marine. Vous leur dites quoi à ces associations ?

C'est simple, il n'y a pas de mauvais engin, il n'y a que de mauvaises pratiques. Elles ont été révisées dans les aires marines protégées. N'oublions pas que depuis 25 ans la France et les pêcheurs ont été moteurs au niveau européen avec des décrets sur le parc marin où les pêcheurs eux-mêmes se régulent, encadrent et mettent en place des mesures pour justement limiter, voire interdire eux-mêmes des zones de pêche pour éviter des impacts sur la biodiversité.

C'est suffisant que les marins se régulent eux-mêmes ?

Aujourd'hui, la politique commune de pêche est encadrée par des quotas. On est passé de 7% des stocks à plus de 80%, vous allez pêcher des intérêts, vous ne touchez pas au capital. Je ne connais aucun métier, dans ces crises que nous passons, entre le Covid, le Brexit, la guerre en Ukraine et j'en passe, qui a eu une croissance à deux chiffres sur la protection du milieu marin. Nous sommes les sentinelles et les protecteurs de ce milieu. Ce ne sont pas les textes, ce ne sont pas les associations, ce sont les pêcheurs eux-mêmes. Donc, je crois qu'à un moment donné, les pêcheurs ne doivent pas être criminalisés comme ils le sont aujourd'hui, en parlant de nous comme étant les pires acteurs du monde marin. Nous sommes plutôt ceux qui sont les victimes par rapport au dérèglement climatique, mais aussi la variable d'ajustement de la politique européenne.