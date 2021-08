La filière du houblon en pleine dynamique en Alsace

Tout plaquer... pour se lancer dans le houblon ! La récolte a commencé ce lundi 30 aout en Alsace avec des perspectives très prometteuses pour les prochaines années. "Aujourd'hui on estime qu'on pourrait avoir des besoins complémentaires pour des volumes d'une cinquantaine d'hectares de production", lance Antoine Wuchner, secrétaire général de l'Association générale des producteurs de houblon de France.

Jusqu'à 15.000 euros de chiffre d'affaires à l'hectare

La filière du houblon a trouvé un nouvel élan dans les micro-brasseries. De nombreux petits producteurs se lancent dans les bières locales et bio. "La dynamique est très forte actuellement et financièrement, c'est une culture satisfaisante", sourit Yves Pfister, producteur à Wingersheim (Bas-Rhin), sur une trentaine d'hectares. Le chiffre d'affaires peut monter jusqu'à 15.000 euros à l'hectare par an.

Un rendement élevé qui nécessite un investissement conséquent. "Entre 200 et 400 mille euros suivant la surface. Il faut des machines spécifiques à la culture : la cueilleuse, le séchoir, le conditionnement, le pressage...", détaille l'agriculteur. Le travail du sol et l'achat de tracteurs font également grimper la facture.

Un marché en plein rebond

La houblonnière Pfister a déjà l'ensemble des infrastructures et mise sur un marché qui reprend des couleurs. Un rebond pour l'entreprise qui a connu des heures plus sombres en 2008, avec la rupture brutale du contrat qui les producteurs avec le géant américain Anheuser-Bush. "Cela fait plusieurs années que les ventes explosent dans le houblon, il y a une forte demande. C'est maintenant qui faut se lancer", déclare le père, Hubert Pfister.

La demande vient surtout de ces nouvelles micro-brasseries qui surfent sur la tendance écologique et locale du moment. "Pourquoi aller chercher loin des houblons que je peux produire localement, alors que j'en ai besoin ?", interroge Antoine Wuchner, C'est cette attente sociétale, locale et puis bio qui est dans l'air du temps."

Hubert Pfister, producteur de houblons, au-dessus d'un des séchoirs à Wingersheim © Radio France - Julien Penot

L'agrandissement des cultures concerne majoritairement les domaines déjà existants. La coopérative espère attirer de nouveaux producteurs pour grossir ses rangs. Elle compte accompagner les jeunes pousses sur cinq à six ans dans leur développement.

La récolte s'étale ainsi sur un mois, après quoi le houblon est séché pendant 24 heures puis compressés dans de gros sacs qui seront transportés jusqu'à Brumath pour les revendre aux brasseurs. L'Alsace représente a elle seule 92% de la production française avec 460 hectares de culture.