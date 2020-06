La filière du jouet se refait une santé

Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur votre activité ?

Ça a eu un impact assez fort et assez défavorable puisqu’en fait, on nous a demandé de fermer notre magasin pendant deux mois. Nous n’avons rouvert que le 11 mai, donc c’est forcément une catastrophe économique avec plus aucune rentrée d’argent.

Il était impossible de transférer une partie de votre activité sur internet ?

Non parce que le groupement Jouéclub nous a demandé de fermer nos drive car il ne souhaitait pas que nos clients se déplacent dans nos magasins étant donné la situation.

Après cette période, comment l’activité a-t-elle reprise ?

Je me suis inquiétée en me disant que les clients n’oseraient pas revenir dans notre magasin, et en fait ils étaient très heureux de nous retrouver. Ils ont acheté, rattrapé les anniversaires qui n’avait pas été fêtés pendant le confinement, Ils ont fait beaucoup de cadeaux. Il y a eu un grand engouement d’activités extérieurs, on a vendu beaucoup de portiques, piscines, balançoires ou maisons d’extérieur. Nous sommes très satisfaits. Cela dit, l’école a repris et on sent à présent une baisse d’activité. Les enfants ne viennent plus dans nos magasins. Il y a une petite rechute, mais j’espère un rebond avec les vacances.

Sur la période de réouverture , est-ce qu’on peut parler d’un rattrapage, avec ces clients qui sont revenus nombreux ?

Non ce n’est pas un rattrapage, mais on peut dire si on regarde le mois de juin, qu’il est bien meilleur qu’en 2019. Mais on ne peut pas rattraper comme ça, deux mois d’inactivité .*