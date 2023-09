La fin de l'aide au gazole inquiète les pêcheurs des Pays de la Loire

"Comme dans d'autres secteurs, il faut revenir à une forme de normalité, tout en accompagnant nos pêcheurs", a récemment déclaré le Secrétaire d'État à la Mer. Hervé Berville sera très attendu sur la question de l'aide au gazole pour la filière pêche, jeudi et vendredi aux assises annuelles de la pêche à Nice. La colère monte de nouveau sur les ports, car le 15 octobre prochain doit prendre fin cette aide de 20 centimes (hors taxes) par litre mise en place en mars 2022 pour aider la profession face à la flambée des prix du carburant liée à la guerre en Ukraine. Le coût de cette aide est de 75 millions d'euros pour l'État.

"On a l'impression que l'État ne veut plus de marins en France".

**"Ça devient compliqué, confie Jérémie, commandant en 2ᵈ de l'Anthineas navire de pêche de 23 mètres aux Sables d'Olonne, cette aide faisait du bien. Ce matin, le gazole était déjà à 89 centimes le litre. Au-delà d'1 euro, avec une consommation d'1,2 tonne par jour de gazole, ça fera 1.200 euros par jour, on ne sait pas comment on va faire. On n'est vraiment pas aidés. On a l'impression que l'État n'a plus envie de marins en France".

Wilfrid, marin sur l'Anthineas, unité de 23 mètres aux Sables d'Olonne © Radio France - Yves-René Tapon

"On consomme entre 150 et 250 litres par jour".

Aujourd'hui, les pêcheurs ne peuvent pas se passer du gazole, car la filière n'intéresse pas les constructeurs de moteurs. Cette hausse du prix du carburant touche également les plus petites unités de 12 mètres qui représentent l'essentiel de la filière pêche en France. **"On consomme entre 150 et 250 litres par jour, raconte Wilfrid du Moby Dick, on est quatre en tout, trois matelots. Vu que le gazole fait partie des frais communs, ils le paient aussi. Si ça continue, les sorties en mer seront peut-être plus réfléchies".