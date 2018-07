Ardèche, France

C'est une page qui se tourne pour l'Alizarine. Quelques mots sur Facebook pour mettre fin à une épopée de plus de 5 ans : "Adieu et navigue, belle Alizarine !" Trop dur d'en dire plus pour Raphaël et Cécile, le couple de bateliers à l'origine du projet. L'Alizarine vient d'être vendue aux enchères suite à la liquidation de l'entreprise.

Tout commence en 2013, quand le couple d'Ardéchois décide de réaménager une péniche pour livrer du vin à Paris, en bateau, sur le Rhône. Un mode de transport écologique : l'Alizarine pollue sept fois moins qu'un camion, en transportant six fois plus de marchandise. Mais c'est aussi beaucoup plus long : 18 jours pour gagner la capitale contre six heures par la route. Première livraison en 2015 : 6 000 bouteilles voguent en direction de la capitale. Cécile et Raphael embauchent même un matelot.

Ils sont soutenus par les départements de la Drôme, de l'Ardèche, par la région Rhône-Alpes, et la région Île-de-France, ils sont même labellisés COP 21.

Mais voilà, en 2017, les problèmes financiers rattrapent l'Alizarine : pas assez de clients. Début 2018, le tribunal de commerce d'Aubenas place la société en redressement judiciaire, avant la liquidation de l'entreprise.

L'aventure continue pour l'Alizarine : Denis robert, le propriétaire du Mas d'Intras, un des premiers clients, a racheté la péniche et il compte relancer l'activité.