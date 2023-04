VIDÉO - La fin de l'usine Lafarge à La Couronne en Charente

La tour de cuisson du ciment a été démolie ce jeudi après-midi sur le site Lafarge de La Couronne en Charente. Plus de six ans après l'arrêt de l'activité de production de ciment, qui employait alors environ 120 personnes, il n'y a plus sur place qu'une vingtaine de salariés. Après l'extinction du four il y a six mois, et avant la destruction par grignotage de l'emblématique cheminée visible 20 kilomètres à la ronde, c'est donc la tour de 80 mètres qui a été démolie.

