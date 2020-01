La fin de la belle aventure poitevine du soutien-gorge à pochettes secrètes

Poitiers, France

En novembre 2017 Paul Chaigne, 26 ans qui avait créé fin octobre sa société Hide a Moon, avec sa compagne Adèle Renaud, 23 ans étaient très enthousiastes. "C'est très nouveau pour nous, il y a beaucoup d'administratif mais on est très excités et très contents".

Malheureusement le rêve s'est transformé en cauchemar durant l'année 2019. Il a fallu tourner la page confie Paul au micro de France Bleu Poitou "Avec Adèle nous avons pris la décision de mettre fin à l'aventure Hide Moon, pour des raisons économiques". Le jeune couple avait décidé de se lancer seul, sans s'adosser à une marque de lingerie déjà connue ou un groupe déjà existant "nous voulions absolument garder notre autonomie, notre indépendance et notre liberté, on l'a peut être payé."

pas des erreurs mais plutôt un manque de fonds au démarrage

Le jeune homme reconnait que pendant de longs mois ils se sont beaucoup investis dans leur entreprise, sans se verser de salaires, mais le manque de rentrée d'argent suffisant a fini par plomber les comptes. "On est quand même fier de ce qu'on a vécu, toute l'année 2019 on travaillait à côté de l'entreprise, et le soir on continuait à travailler pour Hide Moon. On n'a aucun regret on a beaucoup appris ça pourra servir à d'autres jeunes entrepreneurs." Ce ne sont pas des erreurs mais plutôt un manque de fonds au démarrage tient à souligner Paul Chaigne.

Le jeune couple a depuis quelques mois quitté le Poitou pour s'installer dans le Nord de la France, où ils ont pu retrouver du travail.