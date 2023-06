La fin de la péniche Cancale à Dijon ?

La péniche cancale, c'est bientôt fini. Ce lieu installé au port du canal à Dijon depuis 2009 cessera son activité cet été, le 19 aout prochain. Il cherchait un repreneur depuis un an mais pour l'instant, c'est un échec. Est-ce totalement plié ou y a t'il encore un espoir ? Entretien avec Benjamin Magnen, le président et co-fondateur de la Péniche Cancale.

France Bleu Bourgogne : Vous avez annoncé officiellement à tous les fans de la Péniche et ça fait réagir énormément sur les réseaux sociaux que, ça y est, l'aventure de la Péniche s'arrête. Comment vous vous sentez vous déjà ce matin ?

Benjamin Magnen : Je suis triste et déçu. On a essayé beaucoup de choses depuis un an pour pour transmettre à des gens qui pouvaient porter notre projet culturel et commercial.

Vous cherchiez quelqu'un pour reprendre le lieu, dans le même état d'esprit ?

Quelqu'un, une équipe exactement, qui était capable de racheter un bateau, mais aussi et surtout de reprendre une activité foisonnante dans le même esprit? Pas forcément tout à fait pareil, mais en tout cas dans un esprit culturel tel que le voulaient tous nos partenaires associatifs, la ville de Dijon, VNF, tous les gens qui nous soutiennent.

Quel est le problème ? Vous n'avez trouvé personne de sérieux, qui n'ait envie ou les moyens ?

À l'issue de notre processus d'appel à candidature, on avait identifié une équipe qu'on trouvait solide et qui partageait beaucoup de valeurs et d'envie avec nous. Et puis on a travaillé ces dernières semaines jusqu'à l'arrêt des négociations. On touchait du doigt une belle transmission. Mais ils ont fini par se retirer du projet en découvrant peu à peu le détail de l'activité. Effectivement, l'enthousiasme des débuts a fait place aux doutes et aux incertitudes persistantes. Ils n'étaient pas du métier et ils ont décidé de se retirer finalement.

Ça semble étonnant parce que quand on va à la péniche, c'est complet. On fait parfois la queue à l'extérieur. Ça fonctionne, en tout cas l'activité.

Au départ, on a choisi, nous les dirigeants, cofondateurs, qui sommes là depuis quinze ans, de partir. Tout ça est né parce qu'on avait envie de passer la main. Et comme c'est un projet compliqué, on s'est y mis un an avant, mais ça n'a pas suffi pour l'instant pour trouver des solutions.

Théoriquement, vous arrêtez donc le 19 août, ce sera la dernière soirée de la péniche. Il y a quand même encore un mini espoir ou c'est sûr, c'est fini, on n'aura plus rien ?

J'avais zéro espoir hier matin. C'est vrai que, quand on voit la mobilisation énorme depuis l'annonce de cet arrêt, les témoignages vraiment fort émouvants de tous les Dijonnais et au delà par rapport à l'arrêt de la péniche, je me mets à espérer que peut-être du côté de la ville de Dijon et de nos partenaires culturels qui nous ont regardé avec bienveillance, opérer pour transmettre, il y aura une nouvelle mobilisation, peut être de nouveaux acteurs qu'on n'avait pas identifiés qui vont se positionner. Qui sait ?

Vous seriez prêt à continuer encore un tout petit peu, éventuellement le temps de faire une éventuelle jonction ou non ?

On n'est pas prêt à continuer, on arrête tout. Le 19 août, on va liquider notre coopérative parce que c'est un projet qui est porté par une coopérative. Après, on est prêt à s'adapter, à garder le bateau le temps qu'il faut pour laisser place à un nouveau projet. S'il y en avait un, que ce soit pour un projet culturel ou autre.

Ce soir, c'est la fête de la musique. Vous, la musique, vous la fêtez finalement tout le temps ?

Les mercredis, c'est plutôt des soirées "dolce vita" pour venir boire et manger dans notre belle guinguette en plein air. Aujourd'hui, avec la météo, ça risque d'être un peu moins sympa. On va se rattraper le week-end prochain.