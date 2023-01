La fin de la ristourne à la pompe fait grincer des dents dans la Manche

À partir du 1er janiver 2023, l'Etat cesse de prendre en charge 10 centimes d'euro par litre de carburant. Pour Lou et son ami qui font le plein dans une station service de Cherbourg-en-Cotentin, c'est un coup dur. "Ça va coûter vraiment cher, c'est très compliqué. Nous on est jeunes, on a 22 ans et on roule tous les jours. On fait 100 voire 200 kilomètres par jour pour le travail et parce qu'on habite à la campagne, rien n'est accessible autrement."

ⓘ Publicité

La voiture comme nécessité

De nombreuses personnes sont dans le même cas que Lou. Il y a par exemple Jean-Charles qui fait 35.000 kilomètres par an "pour les déplacements professionnels et pour aller chercher ma fille que j'ai en garde alternée", explique-t-il. "Mais quand on n'a plus d'essence on est bien obligé de faire le plein avec ou sans ristourne", soupire le conducteur.

Brendon travaille à Valognes, ça lui fait près de 40 kilomètres par jour pour se rendre sur place alors pour réduire sa consommation de carburant il a trouvé une solution. "J'ai deux collègues qui travaillent en même temps que moi sur le même poste alors on fait du covoiturage comme ça on prend notre voiture une fois toutes les trois semaines", raconte-t-il. Mais le jeune homme reste tout de même inquiet pour l'avenir, "avec cette nouvelle augmentation je vais tout de même devoir me restreindre !" Juste à côté de lui, Didier a lui aussi revu sa façon d'utiliser le carburant. "Maintenant je ne me sers de ma voiture que pour aller au travail. Je me permets de moins en moins de partir en week-end."

De nouvelles indemnités

Pour cette nouvelle année, une indemnité sera versée aux travailleurs les plus modestes qui ont besoin de leur voiture. Elle sera d'un montant de 100 euros pour toute l'année. Les personnes ayant un revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à 14.700 euros sont concernées, soit environ dix millions de français. La demande est à faire sur le site impots.gouv.fr . Une autre prime proposée par le gouvernement pourrait intéresser tous les Manchois, 100 euros seront versés à ceux qui se mettront au covoiturage en 2023.