La fin des soldes approche : dernière ligne droite pour commerçants et clients à Dijon

C'est le dernier week-end de soldes. Les soldes d'été se terminent mardi 8 août. Après 6 semaines de bonnes affaires, c'est l'heure du bilan. Une fois de plus, il s’annonce mi-figue, mi-raisin, et certains commerces s’en sortent mieux que d’autres.

A quelques jours de la clôture des soldes, Daniel Exartier, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or chargé du commerce, annonce un bilan mitigé. Il déplore que la date fatidique ne soit plus vraiment respectée comme autrefois. Les ventes privées lancées dans certaines enseignes constituent dit-il des soldes avant les soldes et diminuent l'impact du premier jour de l'événement.

Les alertes météo font fuir la clientèle

Et puis la météo capricieuse de juillet n'a pas arrangé les choses. Et d’ailleurs Danier Exartier fustige la multiplication des alertes orages ou canicule, qui n'est pas bonne pour le commerce. « On annonce des températures extraordinaires, des orages violents. On en a eu plusieurs, et il ne s’est rien passé. Ça fait beaucoup de mal parce que des gens se disent qu’ils ne vont pas sortir ». En dépit des divers aléas, il reconnaît tout de même que les soldes restent un événement dont le commerce ne peut pas se passer.

Thierry Maillard tient un magasin de chaussures pour enfants. Les soldes se passent bien pour lui, mais c'est surtout en fin de printemps que son tiroir-caisse a surchauffé, et les conditions climatiques lui ont été profitables : « On a eu un mois de mai et un mois de juin avec une chaleur exceptionnelle, et du coup les nu-pieds par exemple se sont vendus à plein tarif. Donc les soldes ont bien fonctionné, mais on n’a pas compté sur eux pour bien travailler, ce qui n’était pas le cas l’année dernière ». Il se prépare à enchaîner avec une nouvelle période faste dans son secteur d'activité : la rentrée scolaire.

Dernières démarques à 70%, mais sur un choix plus restreint

Les consommateurs sont au rendez-vous pour profiter des dernières démarques. Dans une boutique qui vend des produits japonais, une jeune femme vient de craquer pour une veste en soie noire. Marie-Odile Duvivier, la commerçante, précise que ce type d’article s’est bien vendu pendant les soldes. De qualité et faits main, ces vêtements sont plutôt chers. Et c’est lorsqu’ils sont soldés que des clients se décident à les acheter.

Place Bossuet, Florence et sa fille, Camille, portent un sac déjà bien chargé. Elles sont venues tout spécialement du Jura pour traquer les bonnes affaires à Dijon. « On a trouvé des pantalons, des pulls. C’est du moins 60, moins 70%. » Elles remarquent toutefois une ombre au tableau : pour ces derniers jours de soldes, le choix en modèles et tailles devient plus restreint.