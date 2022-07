La fin des travaux à la Turballe : "un port incontournable de la façade atlantique"

Fin de la première phase des travaux avec une digue rallongée de 400 mètres et un terre-plein d'un hectare sur la mer pour les énergies marines et le carénage

Après deux ans de travaux, le grand chantier du port de la Turballe touche à sa fin. Aujourd'hui, on peut voir cette digue surélevée et allongée de 400 mètres avec un terre-plein d'un hectare gagné sur la mer. Des travaux pour accueillir les services de maintenance des éoliennes en mer, répondre aux besoins de la réparation navale en hausse de 65% depuis deux ans, sécuriser l'entrée du port en cassant la houle et enfin pour se mettre aux normes Xynthia, avec un grand mur au bout de la jetée, afin de se protéger de la montée des eaux.

L'espace dédié à la réparation navale s'agrandit, un hectare de gagné sur la mer pour un secteur dont l'activité ne cesse de croître sur le port : +65% depuis 2 ans © Radio France - Hélène Roussel

Visite sonore du nouveau port de la Turballe

Le port de la Turballe, dans la cour des grands

"Le port de la Turballe a vocation à devenir un incontournable de la façade atlantique", explique Gildas Guguen, directeur général des ports de Loire-Atlantique. La digue est une structure en béton et en enrochements construite sur 28 pieux. "Elle protège du vent d'Ouest, avant c'était sport pour entrer dans le port, aujourd'hui les pêcheurs et les plaisanciers en mesurent déjà les bénéfices". Quant à l'espace dédié à la réparation navale, les darses doivent permettre à l'élévateur de 450 tonnes de soulever les plus gros chalutiers ou catamarans, "ça va doper l'activité, La Turballe va entrer dans la cour de Lorient, des Sables-d'Olonne ou de Concarneau". Un gros plus aussi pour les 200 pêcheurs de La Turballe, première criée en France sur la seiche, 7 800 tonnes de poissons vendus en 2020 pour 20 millions d'euros.

La digue surélevée et allongée de 400 mètres © Radio France - Hélène Roussel

Montant de cette première phase des travaux : 53 millions d'euros financés par le Département, la Région et l'Etat.

l'un des 3 nouveaux pontons en acier qui sert aux énergies marines renouvelables. C'est donc là que viendront s'amarrer les 3 bateaux chargés de transporter les techniciens et leur matériel jusqu'au parc éolien tous les jours © Radio France - Hélène Roussel

Trois pontons en acier pour les bateaux de maintenance des éoliennes en mer

Des travaux engagés au départ pour répondre à EDF qui avait besoin d'espace pour ces éoliennes en mer. Il y a déjà depuis plusieurs mois la base de maintenance sur le port, et puis dorénavant, sur la digue, un nouveau quai avec ces trois pontons en acier. Deux navires de General Electric vont s'amarrer là pour assurer le fonctionnement et la maintenance des éoliennes, un autre pour EDF qui, lui, gèrera la sous-station en mer. On les appelle des CTV : cruise transfer vessel. Des bateaux de 30 mètres de long, 11 mètres de large chargés de transporter les techniciens, leurs outils et les pièces détachées si besoin.

"On est en mer, c'est un milieu mouvant. Il faut surveiller constamment nos équipements pour assurer une consommation électrique optimum. Il y aura donc tous les jours des techniciens en mer qui feront des rotations dans le parc", explique Olivier de la Laurencie, le directeur EDF du parc éolien en mer. Les CTV sont attendus avant la fin de l'été. Ce jeudi 7 juillet, 44 éoliennes sur 80 étaient installées, dont une dizaine qui produisent déjà de l'électricité.

le nouveau quai pour les EMR sur le port de la Turballe © Radio France - Hélène Roussel

Olivier de la Laurencie, directeur du parc éolien avec les premiers arrivés chargés de la maintenance des éoliennes. A terme, à la Turballe, une centaine d'emplois va être créée © Radio France - Hélène Roussel

Ecouter le reportage avec Olivier de la Laurencie et les nouveaux arrivants chargés de la maintenance des éoliennes à la Turballe

Un nouveau bassin de plaisance d'ici un an

La première phase est achevée, la deuxième commence. Il s'agit de créer un bassin pour la plaisance avec 53 places supplémentaires. Pertinent quand on sait que l'activité de plaisance est en hausse de 15% à La Turballe. "On va pouvoir accueillir des voiliers beaucoup plus gros et puis aussi organiser de l'événementiel, pourquoi pas la Solitaire du Figaro", ambitionne Gildas Guguen. Un nouveau bassin qui doit voir le jour d'ici un an.