Fin du calvaire pour GM&S ?

Alors qu'ils ont mené, jeudi, une nouvelle action à Guéret, les 277 salariés de GM&S Industry reprennent espoir... PSA et Renault seraient prêts à faire un effort pour faciliter la reprise du site de La Souterraine par GMD. On saura mardi quels pourraient être les contours du projet.

L'après-midi s'est finie comme elle avait commencé... sous la neige.

Partis de La Souterraine, les salariés de GM et S ont joué avec les nerfs des automobilistes, jouant les escargots sur la Nationale 145 avant d'occuper de façon anarchique les abords de la place Bonnyaud à Guéret.

Devant le palais de justice, les salariés de GM&S attendent la sortie de leurs camarades © Radio France - Fabien Arnet

1ère étape : le tribunal de commerce de Guéret... une délégation est reçue par le président Daniel Conchon.

Question : GM et S sera-t-elle liquidée le 5 mai, faute de repreneur ?

Réponse : oui.

Q : pourquoi ne pas patienter jusqu'au 23 mai, terme de la période d'observation ?

R : cette date avait été définie lors d'une précédente audience... vous étiez au courant.

Les salariés de GM et S pensaient que l'audience du 5 mai au tribunal de commerce de Poitiers n'était qu'un point d'étape... elle marquera en réalité l'épreuve de vérité : en l'absence de repreneur, ce sera la liquidation... point final.

2ème étape : la préfecture de la Creuse.

Devant la préfecture de la Creuse... une lueur d'espoir pour GM&S © Radio France - Fabien Arnet

Les GM et S veulent rencontrer le préfet, ils obtiennent satisfaction. Une heure d'entretien qui débouche sur un vrai espoir. Réunis dans la journée autour du secrétaire d'Etat à l'Industrie Christophe Sirugue, les dirigeants de PSA et Renault auraient fait la promesse d'augmenter leurs commandes auprès de GM et S pour faciliter la reprise du sous-traitant automobile de La Souterraine.

ViNCENT LABROUSSE / CGT

Vincent Labrousse, délégué CGT à la sortie de la préfecture de la Creuse

On saura le 2 mai au soir dans quelle mesure les donneurs d'ordre tendent la main à GM et S, ce qui impactera directement le projet d'un futur repreneur, qui pourrait être GMD, autre sous-traitant automobile implanté à Suresnes.

En clair, si les promesses des constructeurs sont alléchantes, le repreneur pourrait être tenté de garder un maximum d'emplois (277 actuellement)... si elles ne le sont pas il pourrait y avoir des dégâts sur le plan social. Dans une lettre d'intention adressée au mandataire judiciaire, GMD évoque le maintien de 90 à 100 emplois.