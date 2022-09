La flambée des prix des matériaux inquiète la Fédération française du bâtiment dans les Alpes-Maritimes

Le prix du PVC en hausse de 20%, celui des tuiles de 20%, le coût de l'acier en augmentation de 120%. Voici quelques exemples de la problématique du moment pour le secteur du BTP, qui réalise pourtant une "très bonne année 2022" selon le président départemental de la Fédération française du bâtiment, Patrick Moulard. Mais lui en bon chef d'entreprise pense à l'avenir : "Avec toutes ces hausses, les clients, dans les prochains mois, risquent de ne plus construire parce que les prix seront au-delà du raisonnable."

La situation nécessite aujourd'hui de négocier avec les clients

Actuellement les entreprises arrivent encore à négocier avec les clients quand un chantier avec un prix de départ défini s'avère au final bien plus salé en raison de ces hausses de tarifs des matériaux. "On a la capacité de faire jouer la clause de l'imprévision qui défend nos entreprises. On rogne aussi sur nos marges. Pour le moment on n'a pas encore de chantiers interrompus." Mais jusqu'à quand ? "Pour nous, un arrêt brutal serait dramatique. On demande les révisions des prix, indexés sur les chiffres de l'INSEE."