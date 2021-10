La flambée des prix du carburant met des bâtons dans les roues des aidants de l'Indre

Face à la hausse des prix du carburant, les aides-soignants, aides à domicile et aidants de l'Indre se serrent la ceinture et cassent leur tirelire pour ne pas abandonner nos aînés. Des services à la personne essentiels dans ce département rural et vieillissant.

Les Indriens solidaires subissent de plein fouet la hausse record des prix du carburant. Qu'ils soient aides-soignants, aides à domicile ou aidants, ils sont nombreux à devoir faire des sacrifices pour continuer à rendre service aux plus fragiles. Ces services à la personne rémunérés ou gratuits sont une activité essentielle dans l'Indre. Le département rural est le plus âgé de la région Centre-Val de Loire, et le septième plus âgé de France.

On est des vaches à lait, c'est tout !

Françoise observe les chiffres défiler à toute vitesse sur l'écran de la pompe n°3 de cette station-service proche du centre de Châteauroux. "Ils augmentent, mais il faut bien qu'on roule. On est des vaches à lait, c'est tout !", maugrée la septuagénaire bon pied bon oeil. Cette récente et brutale augmentation des prix du gazole qu'elle met dans sa Clio l'oblige déjà à faire des sacrifices : "je ne sors pas, je ne vais pas au cinéma, pas au loto, je ne vais nulle part".

Françoise redoute surtout de ne plus avoir les moyens de prendre sa voiture pour rendre visite aux aînés de Villedieu-sur-Indre dont elle prend soin, quotidiennement et bénévolement. "Je suis retraitée, mais je rends beaucoup de services. Je vais chercher le pain pour des personnes âgées qui ne peuvent plus prendre leur voiture", explique-t-elle.

Les carburants plus chers risquent d'empêcher Françoise de continuer à aider les personnes âgées de sa petite ville du centre de l'Indre. © Radio France - François Chagnaud

Un cinquième du salaire

Un numéro de pompe plus loin, Christelle, aide-soignante à Arthon, refuse de gâcher une seule goutte de gazole du plein de son break familial. Ce sera son seul passage à la station-essence de la semaine, "je vais juste en mettre un tout petit peu histoire de finir au moins la semaine et puis on verra comment ça se passe la semaine prochaine.", sourit-elle. Chaque jour, elle parcourt au moins 40 kilomètres pour se rendre au travail. Le carburant compte pour une grande partie de ses dépenses "entre 250 et 300 euros par mois", soit un cinquième de son salaire. "C'est hallucinant de devoir mettre autant de budget dans les trajets pour aller au travail !", s'insurge-t-elle en voyant le montant de son demi-plein : plus de 50 euros pour une trentaine de litres de diesel.

Vers des aides à domicile plus chères

Le gouvernement planche sur un "chèque carburant" pour aider les Français à faire face à l'augmentation des tarifs de l'essence et du gazole. Une mesure très attendue par les 650 aides à domiciles qu'emploie l'association Familles Rurales de l'Indre. Mais si les critères du gouvernement ne les incluent pas dans le dispositif, ou si le montant de l'aide est insuffisant, le prix de leurs prestations pourrait augmenter, prévient la présidente de l'association. "Elles utilisent leur véhicules personnels, elles ont des frais de déplacements. Si on augmente le montant des remboursements qui sont donnés aux aides à domicile, ce qui pourrait être justifié, il faut qu'on étudie l'impact sur le prix de l'heure qui est demandée aux personnes aidées", annonce Michelle Ricaud.

Le carburant plus cher pourrait également grever le budget de l'association, qui multiplie les services itinérants pour rompre l'isolement.