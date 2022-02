La flambée du carburant étrangle ces professionnels creusois

Comme à chaque passage à la pompe ces derniers temps, Wilfried, artisan-boulanger, a les yeux rivés sur le compteur. "Avant j'en avais pour 50 euros le plein, je suis passé à 75 euros". Un vrai poids dans le budget de son entreprise. "On fait des tournées, des livraisons, forcément ça a un surcoût. Comme tous nos collègues, on a un peu augmenté le prix du pain, mais le carburant continue à augmenter aussi, on ne va pas pouvoir grimper nos prix encore, donc nos marges sont moins élevées". Dans cette station de Guéret, il en aura ce mercredi 2 février pour plus de 85 euros. "Vous voyez, ça a encore augmenté !"

"Je vais moins loin"

René Pénichon est confronté aux mêmes difficultés. Le patron du food-truck "Les Crêpes de Papy" sillonne la Creuse depuis un an. Mais avec la hausse du prix des carburants, il a du renoncer à certaines tournées. "Je vais moins loin, je me concentre sur les endroits où il y a un peu de monde et où je suis sûr de faire un peu d'argent". Car entre le carburant pour sa voiture et celui pour alimenter le groupe électrogène de son camion de restauration, René a vu sa facture flamber et ses bénéfices dégringoler. "Le mois dernier, j'ai vendu pour 200 ou 300 euros de crêpes. Mais une fois payé tous les frais, je n'ai plus rien".

Pour l'instant, il n'a pas augmenté le prix de ses crêpes, mais il pense s'y résoudre bientôt. "Entre le prix du carburant, celui du gaz et celui des ingrédients de base qui augmente, on ne peut pas assumer tout. Il faut bien qu'on se dégage une marge". René se donne jusqu'au printemps pour redresser la barre. Si les prix du carburant continuent à augmenter, l'artisan crêpier raccrochera le tablier le midi, pour ne plus faire de tournées que le soir.