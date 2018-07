La prochaine cueillette des pommes dans le Sud Sarthe se prépare dès maintenant. A un mois et demi du début de la campagne, les agences pôle emploi de Montval-sur-Loir, Sablé et La Flèche ont lancé les recrutements. L’objectif est de trouver au moins 800 cueilleurs. Et pour cela, des forums et des permanences sont organisés.

Pôle emploi La Flèche propose 2 jours par semaine un accueil spécifique « cueillette – arboriculture » car l’an dernier, le recrutement avait été trop tardif. "Alors que les pommes étaient arrivées à maturité mi-août dans les vergers fléchois, il manquait encore 50 personnes pour les cueillir" explique Huguette Neveu, conseillère Pôle emploi. Il a donc été décidé d'anticiper.

Quelques CDI à décrocher

Et les candidatures arrivent. 20 CV ont ainsi été déposées ce mardi matin. "Il n'y pas de compétence particulière d'exigée, ni d'expérience. C'est une vraie opportunité de travailler à plein temps pendant deux mois" insiste Valérie Avril, responsable d'équipe à l'agence de La Flèche.

Mais il existe aussi quelques perspectives. "Pour les gens qui savent conduire un tracteur, faire du calibrage, du désherbage, il peut y avoir un CDI à la clé" assure Huguette Neveu. 4 contrats à durée indéterminée sont ainsi proposés actuellement.

3 permanences « cueillette des pommes » sont encore prévues au pole emploi de la Flèche, les 6, 10 et 13 juillet de 10h à 12h au Pôle emploi de La Flèche, rue Joliot Curie.