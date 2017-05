A La Flèche, 50 000 livres sur la présidentielle imprimés en moins de 24 heures !

De nombreux livres politiques racontant l’élection d’Emmanuel Macron et la campagne présidentielle vont sortir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Parmi eux, deux ouvrages qui auront été imprimés en un temps record chez Brodard et Taupin (CPI) à La Flèche.

A peine l’élection d’Emmanuel Macron connue, il a fallu lancer l’opération. Les machines de l'imprimerie Brodard et Taupin, à La Flèche, se sont mises à tourner dès lundi à 15h. Objectif : sortir 50 000 exemplaires en moins de 24 heures ! Car ces livres (une biographie d’Emmanuel Macron et un récit sur les coulisses de la campagne) devaient être livrés dans les centres logistiques des éditeurs le 9 mai à 9H.

Moins d'une minute pour sortir un livre complet

Pour y parvenir, l’entreprise a stoppé toutes les autres impressions, et mobilisé une vingtaine de salariés ce 8 mai, jour férié, selon un planning établi longtemps à l’avance. Une course contre la montre, confie le directeur général, Eric Houedessou : « On a la chance d’avoir un équipement qui nous permet de pouvoir répondre à ce type de marché. Nous sommes capables de sortir un bouquin complet en moins d’une minute ! ».

Des textes bouclés à la dernière minute

Les couvertures avaient été réalisées à l’avance, mais les textes n’ont été livrés que lundi matin, les auteurs y ayant mis la dernière main juste après les résultats de l’élection présidentielle. Le premier ouvrage a été imprimé entre 15H et 22H, le second pendant la nuit. Maintenant que ces 50 000 exemplaires ont été livrés, le travail ne s’arrête pas pour autant, car il faut compter avec d’éventuelles réimpressions. « Il faut qu’on soit prêt pour recaler nos machines rapidement », indique Eric Houedessou. « On peut avoir une activité soutenue grâce à l’actualité sur quinze jours ou trois semaines ».

