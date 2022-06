La Flèche lance un appel à projet pour trouver le gérant de sa future brasserie

"La Flèche cherche sa brasserie!" C'est le nom d'un appel à projet publié par la commune sarthoise sur son site internet en mai dernier. Les intéressés peuvent se manifester auprès de la mairie jusqu'au 30 juin. La maire, Nadine Grelet-Certenais, a détaillé le projet à France Bleu Maine.

France Bleu Maine : Pourquoi lancer un appel à projet pour trouver un gérant de brasserie dans votre commune ?

Nadine Grelet-Certenais : Nous avions déjà expérimenté cette démarche lorsque nous avions implanté le cinéma en plein cœur de ville. Nous avions un local adjacent, pour lequel nous recherchions un libraire. Nous avions donc lancé un appel à projet qui a été très concluant, et qui maintenant fonctionne très bien. On s'est dit pourquoi pas pour une brasserie.

Pourquoi souhaitez-vous l'installation d'une brasserie et pas d'un autre type de restauration ?

On avait entendu de la part des locaux, mais aussi des touristes, qu'il y avait un manque de restaurants sur la ville de La Flèche. Et on a un certain niveau d'exigence, c'est-à-dire que nous avons un emplacement relativement remarquable puisqu'il s'agit du plein cœur de la place Henri-IV, place centrale avec une possibilité de terrasse, une façade importante et donc un emplacement privilégié. On a une belle image de centre-ville, et donc ça ne pourra que conforter cette dynamique et cette attractivité.

La brasserie sera aussi située juste à côté du cinéma, qui fait 70.000 entrées par an. On imagine que c'est un autre argument pour attirer les candidats ?

L'idée, c'était bien sûr que le restaurant puisse se caler sur les horaires du cinéma de façon à pouvoir accueillir les clients qui en sortent, effectivement.

Pouvez-vous nous présenter cette future brasserie ?

On a un local commercial de 196 m2 au rez-de-chaussée et un niveau R+1 de 212 m2, qui peut accueillir la cuisine, une base de rangement et autres. Actuellement, c'est une surface qui est nue, et donc totalement à aménager.

À combien a été fixé le prix du loyer ?

On est autour de 3 260 € par mois hors taxe, à payer à la ville. Il y a également la possibilité de pouvoir utiliser la terrasse, qui s'ajoutera bien sûr au loyer. Pour aider à la réussite du projet, il y a toujours un accompagnement possible, non seulement avec notre service d'action économique, mais également avec Sarthe tourisme. Il y a une mise en contact bien sûr aussi auprès des architectes, auprès des banquiers si nécessaire, auprès de tous les acteurs économiques susceptibles de pouvoir aider à cette entreprise.