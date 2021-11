La Flèche : des décorations de Noël à 20 centimes à l'association Monde solidaire

L'association de récupération a débuté ses ventes de Noël, en commençant par les décorations de Noël. Une année qui finit en hausse, avec plus de dons et de clients.

L'association Monde solidaire de La Flèche débute les ventes de Noël ! Les décorations sont proposées à la vente depuis le 17 novembre, dans leur magasin de La Flèche. Un grand choix est proposé car il y a eu beaucoup de dons cette année. L'association observe une hausse générale de sa fréquentation, et qui n'est pas forcément synonyme d'une hausse de la précarité.

"Notre clientèle a rajeunit", constate Monique Haiyez, bénévole de longue date au Monde solidaire. "Toute une tranche de la population a pris conscience de la nécessité d'acheter d'occasion." Selon elle, les clients veulent "plus économiser les matières premières et être dans une démarche plus écologique et plus durable."

Il y a une démarche écologique qui se généralise, et qui n'existait pas il y a une dizaine d'années" - Monique Haiyez, bénévole au Monde solidaire

"Bien sûr, il y a aussi des gens qui viennent chez nous pour des raisons financières", nuance la bénévole. "Mais on ne sait pas vraiment, on ne peut pas calculer ce chiffre. Moi j'observe surtout un réel mélange social."

Le Monde solidaire est ouvert les mercredis après-midi de 14h à 17h et les samedis matins de 10h à 12h30. Elle est située 1 rue Jacques Brezé à La Flèche.