La Flèche inaugure le rond-point qui désengorge la route du zoo

La Flèche, France

Deux ans après sa mise en service, le giratoire entre les routes départementales 306 et 104 a été inauguré ce mercredi. Plus de 10 000 véhicules y passent chaque jours, dont de nombreux visiteurs du zoo de La Flèche, qui accueille désormais quelque 400 000 curieux par an. Un million d'euros a été investi, de la création à l'inauguration du rond-point.

"C'est superbe, ils ont ramené la terre du zoo pour faire le rond-point en terre rouge, s'émerveille Marcel, habitant de La Flèche depuis toujours. Ils ont même pensé à mettre des arbres morts, à l'identique de ceux que l'on trouve dans le parc... on a presque l'impression d'y être. J'adore ça!"

Un giratoire aux couleurs du zoo, symbole de La Flèche © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

Des routes totalement désengorgées

Premiers servis, premiers satisfaits. La nouvelle directrice du zoo de La Flèche se félicite de la création du nouveau rond-point. "Depuis deux ans, grâce à ce giratoire, nous n'avons plus aucuns bouchons et on a sérieusement progressé en terme de sécurité", raconte Céline Talineau sourire aux lèvres, qui se souvient de l'époque où "les équipes techniques devaient sortir avec des gilets jaunes pour désengorger elles-mêmes les files de plusieurs dizaines de voitures bloquées à la sortie du parc".

Un hommage au fondateur du zoo de La Flèche

Ce nouveau giratoire est au nom du fondateur du zoo de La Flèche. On trouve, sur le bord de la route, deux photos de Jacques Bouillault, l'une avec un lion, l'autre avec un loup, qui représentent le travail d'une vie, selon son fils Jean-Jacques Bouillot : "Mon père a monté un zoo malgré lui. Il recueillait à l'origine des animaux blessés qu'il réparait! Ce n'étaient que des animaux de la faune régionale. Aujourd'hui c'est un zoo important. C'est un autre visage".