La Flèche : les automobilistes se convertissent à l'éthanol

En raison de la hausse importante des tarifs des carburants, de plus en plus d'automobilistes optent pour l'éthanol. A La Flèche, le garage AG Motorsports adapte depuis le début de l'année quatre à six voitures chaque jour.

De plus en plus d'automobilistes choisissent de passer au super éthanol. Il s'agit de ce carburant appelé E85 dans les stations services, bien moins cher que l'essence (0,75 centime le litre en moyenne soit environ un euro d'écart avec le sans plomb). Mais pour pouvoir l'utiliser, il faut d'une part disposer d'une voiture essence et adapter celle-ci. C'est ce que propose le garage AG Motorsports 72 à La Flèche. Spécialisé dans l'installation de boitiers et la reprogrammation des calculateurs moteur, Arnaud Camus voit les clients défiler depuis quelques semaines. Actuellement, il adapte quatre à six voitures chaque jour, soit le double par rapport à l'an dernier. "On a de plus en plus de clients qui viennent avec l'inflation des carburants. Ils veulent faire des économies".

Un carburant économique et écologique

Le bioéthanol (autre nom de ce carburant) est un composé à 85% d'éthanol (alcool produit à partir de betteraves et de céréales) et de 15% d'essence sans plomb. Et "comme c'est un produit agricole, il est beaucoup moins taxé" donc moins cher. Selon le garagiste fléchois, 98% des voitures essence sont adaptables, "même pour celles qui ont plus de 20 ans, il y a des solutions". L'investissement s'élève à 500 euros pour une reprogrammation et entre 900 et 1 200 euros pour un boitier mais "il est vite rentabilisé. Au bout de 10 à 20 pleins, en fonction des modèles et de l'installation choisie, on devient gagnant" explique Arnaud Camus. Pour le moteur, "aucun risque" et il y a des "garanties de cinq ans".

Autre argument en faveur de l'E85, il est moins polluant. "On est sur 70 à 80% d'émissions de CO2 en moins qu'un carburant classique". Enfin c'est un carburant de mieux en mieux distribué. Aujourd'hui en Pays de la Loire, 27% des stations, soit 144 au total, le proposent à la pompe.

1% des voitures équipées

Malgré tous ses avantages, le super éthanol reste encore confidentiel. Selon le SNAAP (Syndicat National des Producteurs d'Alcool Agricole), sur 11 millions de voitures essence en France, seulement 115 000 sont adaptées. "Mais ça progresse et cela va continuer" estime Arnaud Camus. "C'est comme pour le GPL, cela a mis du temps à rentrer dans les mœurs".