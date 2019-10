La FNAC de Châteauroux ouvrira le 15 novembre

Les travaux se poursuivent rue de la Poste, à Châteauroux, dans les futurs locaux de la FNAC. On connaît désormais la date d'ouverture de l'enseigne : ce sera le 15 novembre.

Châteauroux, France

Les Castelroussins pourront bientôt aller à la FNAC. L'arrivée de l'enseigne était prévue de longue date, rue de La Poste. Les travaux avancent bien et vite. À tel point que l'ouverture du magasin est prévue pour le vendredi 15 novembre. Une inauguration aura lieu la veille, le 14. C'est donc une vraie réussite pour la FNAC. Le porteur du projet souhaitait vivement ouvrir le magasin avant le Black Friday, qui aura lieu le 29 novembre. Cela permettra aussi à l'enseigne d'être présente pour les fêtes de fin d'année à Châteauroux.

L'aménagement du magasin castelroussin prend forme. "Les 2/3 du magasin seront dédiés aux livres, à l'audio, vidéo et musique. Et on a fait le choix de garder une part importante sur les nouvelles technologies : téléphones, objets connectés, ordinateurs, imprimantes", précise Thibault Coquand. Un rayon sera également entièrement dédié à la culture locale : "des livres, de la musique, des films qui sont de la région".