La Fnac s'installe à Roanne

Roanne

C'est "une excellente nouvelle" pour la commune, "symboliquement Roanne a tout d'une grande" s'amuse Sophie Rotkopf, l'adjointe au maire en charge du commerce.

La Fnac va racheter les locaux de Forum situé dans la rue piétonne, 3 rue Charles de Gaulle. Après des travaux de rénovation, qui doivent démarrer début avril, le magasin devrait ouvrir fin juin, début juillet au plus tard. De quoi redynamiser encore un peu plus le centre-ville commerçant de Roanne. Et cerise sur la gâteau : l'ensemble des salariés de Forum seront repris par la nouvelle enseigne.

Ironie de l'histoire ce qui a séduit la Fnac dans ce projet c'est l'emplacement, dans l'hyper centre de Roanne, alors que le groupe a fait le choix inverse a Saint-Etienne, il y a un peu moins de deux ans en quittant la galerie Dorian pour s'installer à la périphérie dans la galerie marchande de Monthieu.