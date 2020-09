La foire de Béziers ouvre ses portes avec un protocole sanitaire strict

La 36ème foire de Béziers a bien lieu à partir de ce jeudi au parc des expos de Béziers.

La CCI de l'Hérault qui organise l'événement chaque année a mis en place un protocole sanitaire très strict pour éviter l'annulation.

Il faudra respecter les gestes barrières habituels auxquels s'ajoutent une jauge limitée à 2500 visiteurs par jour. Des agents de sécurité seront à l'entrée pour faire respecter le port du masque obligatoire, la distanciation sociale et les gestes barrières. S'il y a plus de 2500 personnes présentes en simultané, les agents feront attendre les visiteurs. La restauration se fera assise et sans carte. Les menus seront affichés sur des ardoises et les tables et chaises seront désinfectés régulièrement. Toutes les animations sont annulées comme les défilés de mode pour éviter les rassemblements.

Il y aura un peu moins de 13 000 visiteurs en 5 jours, contre 18 000 les années précédentes et 100 exposants locaux, c'est un tiers de moins qu'à l'accoutumée, "un moindre mal, on a frôlé l'annulation, pour Olivier Leyssenot, le vice-président de la CCI de l'Hérault, on veut que les entreprises, notamment celles de l'ouest héraultais, puissent continuer à faire des affaires, à échanger entre professionnels. La foire de Béziers est symbolique. Elle place l"économie au centre des impératifs".

Olivier Leyssenot vice-pdt de la CCI , le protocole sanitaire sera strict à la foire de Béziers Copier