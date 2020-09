La foire de Bocognano annulée en raison de la COVID-19

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de farine de châtaigne et de produits artisanaux. La 38ème édition d'a fiera di a castagna n'aura pas lieu cette année à Bocognano.

L’événement devait se dérouler les 4, 5 et 6 décembre prochains, mais pour la première fois de son histoire, les organisateurs ont dû prendre la douloureuse décision de l'annuler. En cause, le contexte sanitaire trop dangereux pour cette foire sous chapiteau qui peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes en un seul weekend, comme l'explique le maire de la commune Achille Martinetti, qui est également membre du foyer rural U Castagnu, l'association organisatrice de l’événement.

"C'est une décision prise à contrecœur, mais nous avons été obligés d'annuler la foire. Tout d'abord, pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Puis même si nous avions pu la faire, avec les contraintes sanitaires que cela implique, il aurait été impossible financièrement de réduire le nombre de personnes sous le chapiteau ou de baisser de moitié le nombre de stands. Au-delà du fait qu'il était impossible de la faire, nous n'aurions pas pris le risque de créer un cluster lors de la foire de Bocognano".

Une année noire pour les foires rurales

Plus généralement, ce sont quasiment tous les événements adhérents à la fédération des foires rurales, agricoles et artisanales de Corse (FRAAC) qui ont été annulés. Seuls la foire de Filitosa qui se déroulait en extérieur cet été, et quelques autres événements de plus petite taille ont pu avoir lieu. Pour nombre de producteurs et d'artisans, ces foires rurales constituent un débouché financier crucial. Ainsi, leurs pertes s'élèveraient cette année à environ 2 millions d'euros.

"Il y a urgence pour ces producteurs et artisans qui sont dans une détresse absolue !" s'alarme la présidente de la FRAAC Joëlle Titrant-Suzzoni, qui demande désormais l'aide des pouvoirs publics "La plupart d'entre eux font leur chiffre d'affaire annuel sur ces foires rurales qui leur sont dédiées. Il y a donc urgence de conforter le label des foires rurales, afin que via ce label, on nous donne les moyens de venir en aide à ces producteurs et artisans".