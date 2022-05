Covid-19 : privé d'évènement pendant deux ans, un restaurateur retrouve son activité à la foire de Bordeaux

C'est l'année des retrouvailles pour la foire de Bordeaux. Annulée en 2020 et 2021 à cause du Covid-19, elle rassemble à nouveau ses 800 exposants à partir de ce samedi. C'est donc le grand retour de ceux qui vivent uniquement des foires et des salons, comme le restaurateur Sud Concept.

Les derniers stands sont en cours de montage, au Parc des expositions de Bordeaux-Lac. Ce 21 mai marque en effet le retour de la foire internationale de Bordeaux, annulée en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de Covid-19. 800 exposants vont donc pouvoir y reprendre leurs quartiers pendant huit jours, pour des ventes et des animations entre 10h et 19h (une nocturne est également prévue jusqu'à 22h30 le mercredi 25), avec un prix d'entrée fixé à 6 euros. L'édition 2019 avait attiré 220 000 visiteurs, selon les organisateurs.

Dans le Hall 1 du Parc des expositions, les traditionnels vendeurs d'équipement pour la maison, le jardin ou de véhicules côtoieront les fermiers du Salon de l'agriculture et leurs 400 bovins, 300 chevaux, ânes et poneys. L'édition 2022 proposera aussi une exposition sur l'Égypte antique, baptisée "le trésor de Toutankhamon". Le dernier week-end de la foire, les 27, 28 et 29 mai, le Bordeaux Geek festival fera également son retour, sur le thème de la culture geek au féminin.

600 m2 d'espace restauration

Globalement, c'est donc l'année des retrouvailles pour tous les exposants et restaurateurs. Une large part de la restauration sera d'ailleurs assurée par Sud Concept, basée à Rivesaltes près de Perpignan. Sans restaurant fixe, cette entreprise monte chaque année une vingtaine de restaurants provisoires dans les foires et salons. Habituée de la foire de Bordeaux et du marché de Noël, Sud Concept va monter deux gros restaurants de 300 m² chacun, "Ô boucher" et "Ô fermier", dans le Hall 1.

À la carte de ces deux restaurants de spécialités du Sud-Ouest, les clients pourront y déguster entrecôte, magret, bavette ou encore confit de canard et camembert rôti pour un prix moyen compris entre 20 et 25 euros. Et même si le canard ne tiendra peut-être pas toute la saison, en raison des difficultés d'approvisionnement dues à la grippe aviaire, l'entreprise assure qu'il y en aura assez pour toute la durée de la foire de Bordeaux. Les deux restaurants espèrent faire entre 200 et 250 couverts par jour chacun, nécessaires pour rembourser les 50 000 euros de ticket d'entrée à l'organisateur de la foire, et les 7 à 8 000 euros d'hôtel pour loger l'équipe de 40 personnes.

Des "aides considérables" pendant le Covid et une activité "pas en péril"

Ces professionnels, arrivés une semaine avant le début du salon, ont commencé le montage des restaurants ce mercredi. Une première depuis de longs mois : à cause du Covid-19, ils étaient au chômage partiel depuis un an et demi. Cependant, la pandémie n'a "pas mis en péril" l'entreprise, explique Dominique Chassagnan, son gérant, qui reconnaît avoir bénéficié "d'aides considérables" et vente un "super pays. La France nous a bien en aidé". Sa dizaine d'employés en CDI a pu reprendre son activité normalement depuis la foire de Toulouse, en septembre 2021.

