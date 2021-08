La Foire de Châlons-en-Champagne sera inaugurée le 3 septembre par le ministre de l'agriculture

Alors que ça s'active au Capitole depuis plusieurs jours, on attendait le nom de la personnalité politique qui va inaugurer la Foire agricole de Châlons-en-Champagne 2021. Les organisateurs avaient bien invité le président de la République Emmanuel Macron, mais c'est le ministre de l'agriculture Julien Denormandie qui sera là le 3 septembre pour l'inauguration, au Capitole. Le président de la Foire l'a confirmé dans un communiqué vendredi.

C'est le premier vrai gros salon qu'on installe depuis février 2020

Véritable rendez-vous de la rentrée pour les acteurs économiques, politiques ou syndicaux, la 75ème édition le sera encore plus cette année assure Bruno Forget, après l'annulation de la Foire en 2020 en raison de la crise sanitaire. "On présente traditionnellement la Foire, comme le rendez-vous de la rentrée économique et sociale de notre pays, ce sera encore plus vrai cette année après la triste annulation de trop de manifestations en France", explique dans un communiqué le président de la deuxième plus grosse Foire agricole de France.

Et ce sera pour certains acteurs une forme de renaissance de leur activité. "Dès février 2020 ça a été un arrêt complet, de février jusqu'à juin 0 stands !... il y a eu une toute petite reprise et après recoupure donc c'est le premier vrai gros salon qu'on installe depuis février 2020", souligneNicolas Mouchette est le directeur commercial d'Arkéis, une société d'évènementiel basée à Saint-Brice-Courcelles.