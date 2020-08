La foire de Châlons, deuxième foire agricole de France, officiellement annulée

"Je suis entre la colère et l'amertume" : la réaction ce mardi midi de Bruno Forget. Le commissaire général de la foire de Châlons-en- Champagne officialise l'annulation de la 74ème édition de la deuxième plus grosse foire agricole de France, derrière celle de Paris. Il n'a pas réussi à convaincre le Préfet de la Marne d'augmenter la jauge maximale de visiteurs au-delà des 5.000 imposés, coronavirus oblige. Dès vendredi, Pierre N'Gahane avait refusé d'accorder une dérogation à l’événement.

Organiser la foire avec moins de 5.000 visiteurs était impossible, pas rentable, selon Bruno Forget : "C'est cinq milles tout compris or rien qu'avec l'organisation on est déjà à 3.000 personnes."

Le commissaire général de la foire de Châlons-en-Champagne n'a pas attendu que la Préfète de Région ne statue sur l'avenir de la foire de Strasbourg, prévue aussi du 4 au 14 septembre. Il se résigne à annuler purement et simplement l'édition 2020 après des dernières négociations menées sans succès avec les autorités. L'idée la plus récente avait été de sectoriser la foire afin d'accueillir 5.000 personnes par zone, idée trop complexe à mettre en place concédait hier Bruno Forget.

C'est une décision unilatérale, sans discussion possible, je suis en colère parce qu'on essaie même pas. Dans notre région, le virus n'est même pas actif, il faut qu'on apprenne à vivre avec et là on ne le fait pas. Pour moi c'était possible de l'organiser en toute sécurité, avec un certain nombre de règles à respecter, je ne comprends pas. Mettre 5.000 personnes dans 3.000 mètres carrés, c'est bien plus dangereux qu'en mettre 20.000 dans 130.000 mètres carrés. - Bruno Forget, commissaire général.