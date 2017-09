La Foire de Clermont-Cournon atteint les 140.000 visiteurs et met le cap sur Londres

Après plusieurs années d'essoufflement régulier de la fréquentation, la 40eme édition a permis d'inverser la courbe grâce à la météo, mais pas seulement. A l'heure du bilan, les organisateurs ont retrouvé le sourire et comptent transformer l'essai en 2018.

Il faudra encore patienter quelques semaines avant d'évaluer le volume d'affaires généré par l'édition 2017 de la Foire Internationale de Clermont-Cournon qui fermait ses portes ce lundi soir. En fonction des secteurs d'activités, certains se frottent les mains, d'autres font grise mine, mais l'heure est globalement à la positive-attitude. Un chiffre pour résumer la cuvée : le barre des 140.000 visiteurs devrait être franchie. Soit une hausse de 10% de la fréquentation par rapport à l'an dernier.

Boudu et Wazoo mettent le feu

Plusieurs explications à cette embellie populaire. D'abord, une météo plutôt maussade, donc favorable à une majorité des exposants. Mais l'éclaircie n'est pas seulement tombée du ciel. Elle a aussi été rendu possible grâce aux initiatives prises par les organisateurs. Une foire plus moderne et interactive (Web TV, réseaux sociaux). Et plus festive avec deux nocturnes (show de Boudu et concert de Wazoo). La 3eme édition du Trail a confirmé la montée en puissance de ce rendez-vous désormais incontournable. Elle a rassemblé cette fois 1.200 participants et une 4eme course devrait être créée l'an prochain avec une version en nocturne (le samedi 8 septembre).

Ici Londres

Si l'on est encore très loin de la fréquentation record enregistrée il y a une douzaine d'années (plus de 200.000 visiteurs), ce retour à la hausse redonne le moral aux organisateurs, qui pourraient rajouter une nocturne supplémentaire l'an prochain. Autres pistes : développer les secteurs "prévention santé-sport", la "décoration" et une offre plus large des "petits produits". Après l'exposition très réussie consacrée à San Francisco, la Foire Internationale mettra Londres à l'honneur du 8 au 17 septembre 2018.