La Foire de la Colombette ce week-end : une tradition chargée de 78 ans d'histoire

La traditionnelle foire de la Colombette a été inaugurée ce samedi pour sa 78e édition. Des commerçants installés dans la rue du même nom à Toulouse sortent leurs marchandises et des créateurs et artisans d'autres horizons se joignent à eux. On y retrouve des stands de produits régionaux, bijoux, objets décoratifs, vêtements, notamment. Des animations sont aussi prévues : ce dimanche, une fanfare va déambuler plusieurs fois dans la journée, et bien sûr la fête foraine autour de l'église Saint-Aubin.

ⓘ Publicité

L'emplacement de la rue à l'origine de la foire

Les Toulousains empruntent cette rue de la Colombette pour aller au cimetière le jour de la Toussaint, et les artisanes (le plus souvent des femmes à cette époque), en 1944, en difficulté à la fin de la guerre ont l'idée de sortir leurs produits pour profiter du passage. La Foire de la Colombette est née. Chaque année on y retrouve aussi des forains et des marchands ambulants, là aussi il y a une raison historique, qui date de 1947 et "de la Commune libre", explique François Scheerens, de l'amicale des commerçants du quartier.

Un panneau indique la spécificité de cette rue © Radio France - Shannon Marini

Cette année-là, en effet la rue de la Colombette obtient un statut spécial et devient donc la seule rue toulousaine avec son propre maire. "Quand la Commune libre est née, il y a eu cet aspect social d'aider les nécessiteux et donc à l'époque les commerçants ambulants, qui se sont joints à la foire." En tout 80 exposants se partagent la rue cette année et 5.000 passants au moins sont attendus par jour.

La foire se tient du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre, de 9h à 19h.